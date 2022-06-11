شكرا لقرائتكم خبر عن 7 فنانين مصريين تعرضوا لأزمات صحية أبرزهم ياسمين عبد العزيز وحورية فرغلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من الفنانين خلال الفترة الماضية لأزمات صحية مختلفة وأمراض خطيرة أجبرتهم على الابتعاد عن الشاشة والاختفاء لبعض الوقت بعيدًا عن الأضواء والشهرة وعاشوا لحظات المرض داخل المستشفيات، لعل أبرزهم وآخرهم هى الفنانة ياسمين عبد العزيز، وهو ما سنوضحه خلال هذا التقرير



ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز

تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لأزمة صحية كبيرة استلزمت سفرها للخارج، وبدأت الأزمة شهر يوليو الماضي بعد حدوث خطأ طبي عقب إجرائها عملية جراحية لإزالة تكيسات من المبيض، ما أدى لحدوث ثقب بالقولون والمعدة، وبعدها ظلت تعاني لأيام داخل غرفة العناية المركزة، حتى سفرها لإحدى المستشفيات في سويسرا، وعادت للقاهرة بعد تحسن حالتها الصحية، واستمرت هذه الأزمة لمدة 3 أشهر، ومؤخراً فاجئت جمهورها بالسفر مرة أخرى لسويسرا لإجراء عملية جديدة استكمالاً لأزمتها الصحية.



عبد الرحمن ابو زهرة

عبد الرحمن أبو زهرة

تعرض الفنان عبد الرحمن أبو زهرة إلى وعكة صحية أدت إلى دخوله في غيبوبة وتراجعت حالته الصحية، ونقل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات؛ وذلك بسبب اصابته بكسر في الحوض بعد سقوطه في الحمام.



شريف دسوقى

شريف دسوقي

تعرض الفنان شريف دسوقي، لأزمة صحية مؤخراً، بعدما قرر الأطباء بتر قدمه بسبب معاناته مع القدم السكري، وبعد العملية قام عدد من نجوم الفن بدعم "دسوقي" كما شارك في مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" على كرسي متحرك



نضال الشافعى

نضال الشافعي

تعرض الفنان نضال الشافعي لأزمة صحية بعدما أصيب بانفجار في القولون نتيجة ضغوط عصبية، وبعد إجرائه عدة عمليات استرد "نضال" عافيته وعاود نشاطه الفني، سواء في السينما أو الدراما.



كريم فهمى

كريم فهمي

تعرض الفنان كريم فهمي، لأزمة صحية، حيث أصيب بجلطة على الرئة، وظل "فهمي" في المستشفى لأيام معدودة ونجحت الأطباء في إذابة الجلطات واسترد عافيته.



ابو الليف

أبو الليف

تعرض المطرب نادر أبو الليف لأزمة صحية نقل على إثرها للعناية المركزة، وتبين من الفحوصات تعرضه لضعف في عضلة القلب وضيف في التنفس، وبعد تلقيه العلاج اللازم غادر المستشفى بعد تماثله الشفاء.



حورية فرغلى

حورية فرغلى

تعرضت الفنانة حورية فرغلى لأزمة صحية لفترة طويلة بعد تهشم أنفها نتيجة سقوطها من على الحصان وتعرضت لخطأ طبى أثناء علاجها مما استلزم أن تجرى 4 عمليات جراحية في الخارج، لتعاود مؤخراً نشاطها الفني.