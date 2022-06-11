مشاجرات وحالات إغماء في حفل أصالة نصري بالكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت القوات الأمنيّة في الكويت وتحديداً في مكان حفل الفنانة السوريّة أصالة نصري، بعدما سادت حالة من الفوضى والمشاجرات وصولاً إلى تسجيل حالات إغماء.

وأشارت وسائل إعلاميّة عربيّة إلى أن الفنانة أصالة نصري قد انتظرت حوالي الساعة في سيارتها قبل الصعود الى المسرح، فيما لفت ناشطون على منصّات التواصل الإجتماعي الى أن الفوضى الّتي حصلت سببها قلّة التنظيم في بيع تذاكر الحفل.

وفي حين إشتكى البعض من سوء التنظيم، تسبب الازدحام في الحفل بوقوع حالات إغماء.

من جانبها حاولت أصالة إخفاء الأجواء المتوترة التي سيطرت على الحفل، فنشرت مجموعة من الصورة التي التقطتها على هامش السهرة وعلّقت قائلةً: “حفله فيها دفى وفيها سلطنه وفيها حلاوه وحلوين النّاس اللي فيها.. الجوّ أمس كان جوّ “.