معلومات جديدة تُكشف عن إلغاء حفل سعد المجرد في بغداد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت إدارة المدينة الترفيهية “سندباد لاند”، اليوم السبت، عن تفاصيل إلغاء الحفل الغنائي للمطرب المغربي سعد المجرد في العاصمة العراقية – بغداد.

وقالت المدينة في بيان إننا” قمنا بتأجيل حفل الفنان المغربي من 2 إلى 9 حزيران (يونيو) لأجل تزامنه مع فترات حداد دينية والذي للأسف لم يراعِ من قبل من قاموا بتنظيم الهجوم على أرض سندباد لاند وتحويلها إلى ساحة حرب وشغب وابتزاز واحتجاز لمدة 5 ساعات وترويع للعوائل والأهالي مع أطفالهم الذين يقضون امتع الأوقات بالإضافة إلى تخريب الممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف البيان: “ما كان منا سوى المحاولة بشتى الوسائل لتهدئة الموقف وكسب الوقت حتى نؤمن إخلاء الأهالي وضيفنا الفنان سعد المجرد وأعضاء فرقته”.

وأعلنت إدارة المدينة انها ستطالب بأقصى العقوبات بحق من حرض وقاد هذا الهجوم، “الذي يعيدنا إلى حقبة مأساوية خلت قبل سنوات ونحن نثق بالقضاء العراقي الذي طالما أنصف الجميع”.