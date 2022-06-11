“أسوأ فكرة في العالم”.. جينيفر لوبيز تنتقد مشاركة شاكيرا في حفل “السوبر بول”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف موقع “انسايدر” الأميركي أن المغنية العالمية جينيفر لوبيز حرصت على التعبير في فيلم “Halftime” الوثائقي، عن رأيها حول الثنائية التي قدمتها مع النجمة شاكيرا في حفل “السوبر بول” لعام 2020.

وأوضحت جينيفر لوبيز في الفيلم أنها كانت غير مؤيدة في البداية لفكرة استعانة القائمين على الحفل باثنتين من أبرز النجمات لإحياء هذا الحدث الكبير.

وبحسب الموقع انتقدت لوبيز ومديرتها الموسيقية كيم بورس اضطرارها إلى تقديم أدائها بشكل مختصر. وقالت: “لدينا ست دقائق… لدينا 30 ثانية من الأغنية، وإذا أخذنا دقيقة، هذا كل شيء، لدينا خمس دقائق متبقية… ولكن يجب أن تكون هناك بعض الأغاني التي نغنيها، رغم ذلك… يجب أن نحظى بلحظات غنائية… لن تكون رقصة للموسيقى المسرحية فقط… علينا أن نغني رسالتنا”.

وعبرت جينيفر لوبيز عن مدى استيائها مضيفةً: “هذه أسوأ فكرة في العالم أن يقوم شخصان بالأداء في سوبر بول… كانت أسوأ فكرة في العالم”.

كما عبّر مدير أعمال جينيفر، بيني ميدينا عن انزعاجه وإحباطه من قرار اتحاد كرة القدم الأميركي، بأن تقدم نجمتان من أشهر النجمات، حفل سوبر بول معاً.

وأضاف: “عادةً ما يكون لديك نجم رئيسي واحد في سوبر بول.. هذا النجم يبني عرضاً مميزاً… لقد كان إهانة أن أقول إني بحاجة إلى اثنتين من اللاتينيات للقيام بالمهمة التي قام بها فنان واحد تاريخياً”.

وأشار إلى أن عدة نجمات قدمن أداءً منفرداً في احتفاليات سوبر بول الشهيرة، ومنهن ليدي غاغا ومادونا، ودام العرض الخاص لكل منهما ما يقرب من الربع ساعة.