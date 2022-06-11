“ديور” تعيد إعلان جوني ديب على الشاشات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تمسكت دار الأزياء الفرنسية “ديور” بالممثل العالمي جوني ديب حتى بعدما تخلت عنه معظم الشركات، واليوم تجدد دعمها له بإعادة عرض إعلانه الشهير لعطر “سوفاج”.

وفي التفاصيل، لاحظت وسائل الإعلام الأجنبية ورواد مواقع التواصل أن الإعلان تم بثه في أوقات الذروة خلال حلقة “MasterChef” على قناة “فوكس” عند الساعة 9 مساءً منذ أيام.

وكانت الدعاية بمثابة عودة ديب إلى شاشات التلفزيون بعد فوزه في قضية التشهير التي رفعها على طليقته آمبر هيرد. وأطل ديب على المشاهدين يعزف ألحان Wild Thing في الصحراء بينما يتبعه عدد من الذئاب. وكانت “ديور” قد نشرت الإعلان نفسه في أيلول (سبتمبر) عام 2021 على قناتها في تطبيق “يوتيوب”.

وقد قام ديب أيضاً بإعلانات أخرى لدار الأزياء، بما في ذلك مقطع من عام 2019 تم انتقاده بشدة باعتباره عنصرياً وتعرض لبعض الثقافات الأميركية.

وأدت المحاكمة بين ديب وآمبر هيرد الى تعاطف عدد كبير من الجمهور والمشاهير مع النجم العالمي، ما تسبب في زيادة كبيرة في نسبة مبيعات العطر واستعمال الجمهور هاشتاغ Thank You Dior لشكر دار الأزياء الفرنسية الشهيرة التي استمرت في دعم الممثل على الرغم من مزاعم الاعتداء الجسدي الموجهة ضده.

وذكر موقع “الديلي ميل”، أن علامة “سيفورا” التجارية بدأت بنشر إعلان على إنستغرام لعطر “سوفاج” الذي يروج له جوني ديب منذ بداية شهر أيار (مايو).