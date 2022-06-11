أصالة بردّ طريف على شائعة طلاقها.. “ترد العين والحسد”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت شائعات الطلاق تلاحق الفنانة السورية أصالة نصري وزوجها الشاعر العراقي فائق حسن، رغم حرصها على نفيها في كل مرة تخرج فيها تلك الشائعات، وكان آخرها تصيحاتها الصحافية على هامش حفلها الأخير على مسرح “أرينا” بدبي، حيث نفت بشكل حاسم شائعة طلاقها من فائق حسن، معتبرة أنها “ترد العين والحسد”.

وفي كواليس حفلها الذي شاركها به الفنان العراقي ماجد المهندس، على مسرح “أرينا” في دبي، قالت أصالة: “هذه الشائعات تُطلق على أي كان، فهل لكم أن تتخيلوا كم أطلقوا عليّ من الشائعات منذ بداياتي وحتى اليوم!”.

وتابعت: “أصبحت أقنع نفسي بأن الشائعات يمكن أن ترد العين والحسد في بعض الأحيان، أنا وزوجي تجمعنا علاقة حب وغرام، أعتقد لا بل أنا متأكدة، أنه لا نهاية لها، إنه غرام يصل إلى حدود السماء”.

وعن انطباعها عن الحفل الذي حضره أكثر من 14 ألف شخص، قالت: “كان الحفل رائعا ومليئا بالطاقة الإيجابية. عادة في حفلاتي أترك نغمة زائدة لا أقولها أثناء تمرينات الحفل، بل أتركها للمسرح، لأن الطاقة التي أتكلم عنها هي التي تعطي صوتي دفعاً أكبر، وتجعل مساحة صوتي أعلى”.

وقدمت أصالة مجموعة من أبرز أغنياتها الجديدة والقديمة في الحفل، من بينها “الصورة”، “روّح وروح”، “حنيْن”، “كان يهمّني”، “بنت أكابر”، وأهدت ابنها خالد الذهبي الذي كان حاضرا بين الجمهور، أغنية “يسمحولي الكل”.