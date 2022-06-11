بعد نجاحه في “الاختيار”.. ما حقيقة خوض ياسر جلال فيلماً حربياً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن حقق الفنان ياسر جلال النجاح الكبير في تجسيده دور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مسلسل “الاختيار 3” الذي عرض رمضان الماضي، انتشرت أخبار عن تجيده شخصية الرئيس المصري مرة أخرى في فيلم حربي بعنوان “الدبابة”، وهو الفيلم الذي أعلن المؤلف إسلام حافظ عن خوض ياسر بطولته في الفترة القادمة.

وكشف إسلام حافظ من خلال منشور له على حسابه الخاص بـ”فيسبوك” حقيقة ذلك الامر مؤكداً أن فيلم “الدبابة” الذي يقوم ببطولته ياسر جلال ليس فيلماً حربياً.

وكتب إسلام توضيحاً عن الفيلم، حتى لا تكثر الشائعات، قائلاً: “توضيح فيلم الدبابة بطولة ياسر جلال، مش فيلم حربي والله يا ريت بلاش نجتهد على الفاضي، وقريباً هيتم الإعلان عن اسم المخرج وشركة الإنتاج، وشكراً للزملاء الصحفيين اللي بيحاولوا يسألوا عن الموضوع، أنا من كتر الرسائل صعب أرد فحبيت أوضح هنا”.

وتابع: “فيلم الدبابة “تقدرون فتضحك الأقدار” تأليف إسلام حافظ، بطولة ياسر جلال”.

ويعيد فيلم “الدبابة” ياسر جلال إلى السينما بعد غياب طويل، حيث كان آخر أعماله ظهوره كضيف شرف مع شقيقه رامز في فيلم “سبع البرمبة”.