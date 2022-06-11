أمينة تطلب لشقيقها الدعاء بالشفاء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت المغنية الشعبية أمينة على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة تجمعها بشقيقها طالبت من خلالها جمهورها بالدعاء له بالشفاء.

وعلقت أمينة على الصورة قائلة: “اللي بيحبني يدعي لأخويا ربنا يشفيه أمانة تدعوله من قلبكم ده أطيب قلب والله وأحن قلب”.

يذكر أن أمينة طرحت الأيام الماضية أغنية جديدة بعنوان “صباحو” عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وعبر المنصات الإلكترونية المختلفة ضمن أغنيات ألبومها الجديد “تجار السعادة” الذي تواصل طرح أغنياته.

وأغنية “صباحو” هي من كلمات وليد رياض وألحان وليد سمارة، وهي الخامسة من الألبوم حيث قامت قبل شهر رمضان المبارك بطرح أغنية “صحاب فاشوش” من كلمات أيمن الطويل، وألحان هاني فاروق وتوزيع إسلام شيتوس، بالإضافة إلى أغاني: “النفسية تعبانة”، و”الحكاية في كلمتين”، و”تجار السعادة”.