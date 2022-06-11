محاكمة ثانية للمنتج هارفي واينستين بتهمة الاعتداء الجنسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تبدأ محاكمة قطب صناعة السينما الأمريكية هارفي واينستين الثانية بتهمة الاعتداء الجنسي في 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقد تم ترحيل واينستين (70 عاما) إلى لوس أنجليس الصيف الماضي بعد إدانته بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في نيويورك قبل ذلك بعام. وصدر بحقه حكم بالسجن 23 عاما.

وفي كاليفورنيا، وجهت إلى واينستين أربعة اتهامات بالاغتصاب وسبعة اتهامات بالاعتداء الجنسي ترتبط بخمس سيدات مختلفات.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح للعديد من السيدات، اللائي اتهمن واينستين بالاعتداء الجنسي لكنهن لسن مشاركات في القضية، بالإدلاء بشهاداتهن ضده في كاليفورنيا، حسبما ذكرت مجلة رولينج ستون. كما تم السماح بذلك في محاكمة نيويورك، حيث رأى القضاة في المحاكمتين ان “الأفعال السيئة” المرتبطة بالقضية يمكن أن تساعد هيئة المحلفين في فهم شخصية واينستين.