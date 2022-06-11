شكرا لقرائتكم خبر عن "كايروكي" وحمزة نمرة يشعلان أولى حفلاتهما بالسعودية بمدينة الرياض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض ليلة غنائية مصرية شارك في إحيائها فريق كايروكي والمطرب حمزة نمرة بحضور كامل العدد تخطى الـ6 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

يعد الحفل هو الأول لكلا من حمزة نمرة وفريق كايروكي الذي قدم عددا من أغانيه المحببة لدى الشباب والتي تفاعل معها بشكل كبير على مدى أكثر من ساعتين منها "لو بكرا نهاية العالم، أبيض وأسود، السكة شمال، ساموراي" وغيرها.

بينما غازل الفنان حمزة نمرة الجاليات العربية المقيمة في السعودية بمجموعة من الأغاني المميزة التي أعاد إحيائها من التراث العراقي والفلسطيني والسوري والمغربي، والتي لاقت تفاعل كبير من جمهور الحفل.

وغنى حمزة نمرة من التراث العراقي فلكلور "شال شال" ومن التراث السوري غنى "ديرتي يا ديرتي"، بينما غنى من التراث الفلسطيني "يا ظريف الطول" وأغنية أخرى من التراث المغربي، وغنى للجالية المصرية "بلدي بلدي" حيث تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذه الأغنيات.

وغنى حمزة نمرة خلال الحفل أكثر من 14 أغنية بدأت بالأغنية الشهيرة "مولود سنة 80"، حيث غنى "استعيذوا، داري، فاضي شوية، يا دنيا، انتي نور، إنسان، القصة واللي كان" وغيرها من الأغاني التي يفضلها الجمهور.