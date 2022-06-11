شكرا لقرائتكم خبر عن شياكة وأناقة.. صورة بالألوان لسناء جميلة ونبيلة السيد فى شبابهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظل النجمة الكبيرة الراحلة، سناء جميل، واحدة من أهم نجمات السينما المصرية في عصرها الذهبى، حيث قدمت العديد من الأعمال السينمائية العملاقة والمهمة، والتي تصنف ضمن الأفضل في تاريخ مصر السينمائى، حيث كانت سناء مدرسة تمثيلية خاصة وفريدة من نوعها، تفوقت على نفسها رغم الظروف القاسية التي عاشتها في بداية حياتها، ثم ظلت تتألق حتى سنوات عملها الأخيرة.



سناء جميل ونبيلة السيد

رواد مواقع التواصل الاجتماعى، تداولوا صورة للفنانة الراحلة سناء جميلة، وبجوارها الفنانة الراحل نبيله السيد، وهما في شبابهما، حيث تتألقان بشياكة تناسب زمنهما، ورغم أن الصورة الأصلية كانت بالأبيض والأسود، إلا أن أحد الأشخاص قام بتعديل على الصورة، وجعلها بالألوان، لتكشف الصورة عن تفاصيل زادتها جمالا.

سناء جميل ولدت عام 1930 في مركز ملوي بمحافظة المنيا، واسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، وتنتمي لعائلة مسيحية قبطية، وانتقلت إلى القاهرة قبل الحرب العالمية الثانية، والتحقت بمدرسة "الميرد دية" الداخلية وتعلمت هناك اللغة الفرنسية.

عندما تخرجت من المدرسة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعندما علم أخيها أنها سوف تعمل ممثلة ضربها وطردها من المنزل، ولجأت إلى أستاذها بالمعهد الفنان الراحل زكي طليمات، والذي اختار لها اسم سناء جميل ليكون اسمها الفنى، وساعدها للإقامة في بيت طالبات والانضمام لفرقة المسرح الحديث، وكان مرتبها في بداية مشوارها الفني خمسة جنيهات فقط، ولكن شغفها بالفن دفعها للاستمرار.