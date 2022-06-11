شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة غدًا الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق فعاليات احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022، غدًا الأحد وتحديدًا في السابعة مساءً على مدرج الكندي بجامعة اليرموك، حيث يستهل الحفل بكلمة لرئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية.

كما تشتمل الاحتفالية على كلمة وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، وكلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم معالي د. محمد ولد إعمر، أيضاً يشمل الحفل مراسم تسلم الراية من مدينة بيت لحم الفلسطينية، وسيقوم بتسلم الراية وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف لوزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار.

على أن يلي ذلك اوبريت بعنوان: "إربد إقحوانة الحياة" التي تستعرض تاريخ الأردن خلال فتراته التاريخية المختلفة وصولا إلى منجزه الثقافي في المائة عام الماضية، وعبوره بأمل إلى المئوية الثانية.

وقد رحبت وزيرة الثقافة هيفاء النجار بضيوف الأردن معربة عن اعتزازها بهذه المشاركة الكبيرة في احتفالية إربد عاصمة عربية للثقافة، مؤكدة على أن الأردن يقع في قلب الوطن العربي بالواقع والمعنى.. وهي الدلالة التي يكنها الأردن للأشقاء العرب بالترحاب في بلدهم.

وأشارت النجار إلى ما تحوز الأردن من عمق التاريخ الحضاري والتنوع الثقافي الذي يثري المشهد الثقافي العربي ويعزز التواصل والحوار الذي من شأنه أن يعمق العلاقات العربية وينهض بالثقافة العربية الي آفاق اكثر اتساعا في عمقها على امتداد مساحة الوطن العرب التاريخي والجغرافي والفكري والإنساني والحضاري.

وتسبق الاحتفالية الرسمية فعالية كرنفالية اليوم في الساعة الخامسة من مساء يوم السبت، كما يشتمل الحفل على فقرات غنائية وأناشيد وطنية للدول العربية يقدمها الفنانان الأردنيان محمد بشار وأحمد الزميلي.

ويتخلل ذلك مشاهد بصرية وطنية وعربية يقدمها عدد من طلبة جامعة اليرموك، بالإضافة لمقطوعات موسيقية وفرق شعبية أردنية تؤدي فقرات متنوعة من الدبكة، وعروض لموسيقات القوات المسلحة.

يشار إلى أنه تم اختيار إربد عاصمة عربية للثقافة 2022 من قبل وزراء الثقافة العرب والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (الالكسو)، وستقوم اللجنة العليا للمدينة والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء الأردني ومن خلال برامج ثقافية وفكرية واسعة تم إعدادها بتنفيذ العديد من النشاطات الثقافية المختلفة محلية وعربية.