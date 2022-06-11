شكرا لقرائتكم خبر عن أسوأ فكرة على الإطلاق.. فيلم جينيفر لوبيز يكشف خلافها مع شاكيرا بحفل Super Bowl والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ربط بين النجمتين شاكيرا، وجنيفر لوبيز، فى الأخبار المتداولة خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد تصريحات جينيفر حول أدائها فى Super Bowl، وهو الذى جمع بينهما في العام 2020، وكشفت الفنانة البورتوريكية الأمريكية أن الأداء فى عرض سوبر بول مع زميلتها الكولومبية، كان "أسوأ فكرة فى العالم".

فمن البداية اقترحت الفكرة بأن تكون شاكيرا وجنيفر لوبيز، سويا فى عرض نهاية الشوط الأول فى Super Bowl فى عام 2020، وتقدم كلا منهما عرض منفصل، دون أن تجتمعا إلا فى نهاية الأداء، لكن حسبما نشر موقع .marca ، لم تكن جينيفر لوبيز، سعيدة بهذا الأمر، وأرادت أن تكون أكثر بروزًا على المسرح، كما أنها لم تستقبل نبأ وجود شاكيرا معها في العرض، بسعادة.

ويقال إن هذا الأمر مع اقتراب موعد الحدث، أثار العداوات بين النجمتين لدرجة وترت علاقتهما، وحسب التقرير، فإن الافتقار للكيمياء بين الثنائى كان واضحًا جدًا فى المؤتمر الصحفى بعد Super Bowl، حيث حضرت شاكيرا وجنيفر لوبيز أمام وسائل الإعلام، لكن بدا عليهما الحرج والتوتر، فعندما تحدثت إحداهما، تجنبت الأخرى النظر إليها، ولم يظهر أى منهما موقفًا جيدًا عند الإجابة على الأسئلة، وكان هذا السلوك غريبًا أمام وسائل الإعلام.

وكل هذه التفاصيل، كشفت من خلال فيلم "Halftime" الوثائقى عن النجمة العالمية جينيفر لوبيز، الذى من المقرر أن يعرض على منصة نتفليكس بعد أيام قليلة، هذا مع عرضه مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان تريبيكا وسط حفاوة بالغة من قبل الحضور لصناع العمل المنتظر والذى يكشف جوانب عدة من حياة النجمة العالمية.



جينيفر لوبيز وشاكيرا

ويعرض الفيلم بحسب مجلة إنترتينمنت ويكلى، أن جينيفر لوبيز شوهدت مع مديرتها الموسيقية Kim Burse، وهما تنتقدان الوقت الذى سوف تضطر فيه جينيفر لوبيز تقديم أدائها بشكل مختصر، فقالت إحداهما للأخرى: "لدينا 6 دقائق.. لدينا 30 ثانية من الأغنية، وإذا أخذنا دقيقة، هذا كل شيء، لدينا خمس دقائق متبقية.. ولكن يجب أن تكون هناك بعض الأغانى التى نغنيها، رغم ذلك.. يجب أن نحظى بلحظات غنائية.. لن تكون رقصة للموسيقى المسرحية فقط.. علينا أن نغنى رسالتنا".

وعبرت جينيفر لوبيز، عن مدى استيائها من هذه الفكرة، وقالت: "هذه أسوأ فكرة فى العالم أن يقوم شخصان بالأداء فى Super Bowl.. كانت أسوأ فكرة فى العالم"، فيما عبر المدير الخاص بإدارة أعمال جينيفر، بينى ميدينا، عن إحباطه من قرار اتحاد كرة القدم الأمريكى، بأن تقدم نجمتين من أشهر النجمات، حفل سوبر بول معًا.

وأضاف: "عادةً ما يكون لديك نجم رئيسى واحد فى Super Bowl.. هذا النجم يبنى عرضًا مميزًا.. لقد كان إهانة أن أقول إنى بحاجة إلى اثنين من اللاتينيات للقيام بالمهمة التى قام بها فنان واحد تاريخيًا".