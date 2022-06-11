فنانة شهيرة تخرج عن صمتها وتعلن إصابتها ب ” العقم “

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 05:47 مساءً - كشفت الفنانة الكويتية ” فاطة الصفي ” عن إصابتها ب (العقم) وعدم قدرتها على الإنجاب وذلك في بث مباشر كانت قد خرجت به عبر حسابها على تطبيق تيك توك مع ” سعود القحطاني ” .

وأعربت فاطمة الصفي في بداية حديثها عن إنزعاجها واستنكارها لحديث وتساؤلات بعض الأشخاص حول سبب عدم إنجابها لأطفال وأنهم يريدون رؤية أطفالا لها .

وعلقت الصفي على ذلك قائلة : ” يا جماعة أنا ما بجيب عيال اصلا .. إنتوا ليش قاعدين تحنون، أنا إنسانة ما اجيب عيال .. فالواحد لما يحن ما تدري إنت شلون تعور الإنسان، لا تحنون إنتوا ما تدرون وش الإنسان فيه ” .

وأضافت حول تعليقات البعض لها عن قصر شعرها : ” نفس اللي قالوا يا فاطمة شعرك، ما تدرون الواحد قاعد ياخد كيماوي ويتعالج فيه أورام .. ما يصير انتم تحكون ” .

وأكدت فاطمة الصفي على أنها متصالحة مع ما تمر به في الحياة وأوضاعها وراضية بقضاء الله لها ولا تخجل من الكشف عن ما يصيبها أو تعاني منه ” .

وتابعت : ” الله ما خلاني اجيب عيال، الله سوى فيني أشياء معينة حط فيني مرض ولا حط فيني أشياء والحمد لله على كل حال .. وأنا صرت اللي يقول كلمة أرد عليه ” .

وأكملت الفنانة الكويتية : ” انت ما تدري شنو فيني ولا الحالة اللي مريت فيها .. أنا أكتر إنسانة أحب شعري وكان طويل بس صارت فيني ظروف ومريت بعلاجات وشعري راح فأنا أقصه أحسن ما يطيح قدامي وانهار نفسيا ” .