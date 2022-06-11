” إخوات ولا لأ ” .. سهام جلال وصفاء جلال يحسمان الجدل في أحدث ظهور لهما

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 05:47 مساءً - شاركت الفنانة ” سهام جلال ” متابعيها عبر حسابها على تطبيق إنستجرام بمقطع فيديو جمعها بالفنانة ” صفاء جلال ” خلال تواجدهما بأحد عيادات الأسنان في أحدث ظهور لهما .

وحسمت كلا من سهام جلال وصفاء جلال في مقطع الفيديو الجدل والتساؤلات التي كانتا يتعرضان لها دائما حول كونهما شقيقات أم لا بسبب تشابه الأسماء بينهما وكذلك في الشكل حيث الشبه الواضح بينهما .

فقالت الفنانة سهام جلال في بداية حديثها عن لقائها بصفاء جلال : ” صدفة ما بعدها صدفة .. صدفة مرعبة .. مساء الفل ” .

وردا على سؤال مصور اللقاء ” مش إخوات ؟ ” .. قالت صفاء جلال : ” يا جماعة والله أنا بحب سهام جدا وابتدينا مع بعض وعملنا إعلانات حلوة جدا مع بعض .. ولو أختي هقول إنها أختي مش هنتكسف من بعض” .

وتابعت : ” وأنا مبسوطة إن أنا شفت سهام النهاردة .. ووالله احنا بنحب بعض جدا بس مش إخوات وبلاش حد يحلف أوي إن احنا إخوات، مش الحقيقة ” .

فيما علقت الفنانة سهام جلال قائلة : ” أنا ما صدقت إن أنا أعمل الفيديو ده علشان اقول إن أنا وصفاء زمايل، حبايب، دي عشرة عمري، حبيبة قلبي وكنت أتمنى إنها تبقى أختي واحنا اكتر من الإخوات ” .