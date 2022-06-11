شكرا لقرائتكم خبر عن داليا البحيرى وعمرو عابدين يشاهدان آخر عروض مسرحية "نجوم الضهر" لـ محمد صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة داليا البحيرى وزوجها على مشاهدة آخر عروض مسرحية "نجوم الضهر" في موسمها الأخير، بطولة النجم الكبير محمد صبحى، كما حضر المخرج عمرو عابدين، وعدد من الأصدقاء، وأشادت داليا بالعرض المسرحى وبالمواهب التي يقدمها الفنان محمد صبحي.

وكتبت داليا البحيري عبر صفحتها الإنستجرام: اليوم شرفت بحضور آخر يوم لعرض مسرحية نجوم الظهر لملك المسرح النجم الكبير محمد صبحي، سأظل أحترمك وأقدرك وأقدر فنك…شكرًا على احترامك لفنك وجمهورك.



محمد صبحى وداليا البحيرى وزوجها

مسرحية "نجوم الظهر" حققت أعلى نسبة إيرادات خلال موسم العيد مقارنة بكل المسارح والمسرحيات المعروضة فى موسم عيد الفطر.

"نجوم الظهر" كتبها ويقوم ببطولتها وإخراجها النجم محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وتصميم أزياء مريام عدلي، والأغاني كتبها الشاعر عبد الله حسن ولحنها ووزعها الملحن شريف حمدان، ويشارك في البطولة كوكبة من النجوم أعضاء فرقة "استوديو الممثل" هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ووليد هاني ومحمود أبو هيبة.