شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة عن حفلها الغنائى فى الكويت: فيها دفا وسلطنة وحلاوة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة أصالة نصرى، عن صور من حفلها فى دولة الكويت، أمس الجمعة، وعلقت أصالة على الصور التى نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "حفلة فيها دفى وفيها سلطنة وفيها حلاوة وحلوين النّاس اللى فيها.. الجوّ أمس كان جوّ" .

وأحيت المطربة أصالة نصرى، والمطربة العراقية رحمة رياض، حفلاً غنائيًا فى دولة الكويت، أمس الجمعة، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها.



إطلالة أصالة فى حفل الكويت

وعلى جانب آخر تعيش الفنانة السورية أصالة حالة من النشاط الفنى، حيث أحيت عدة حفلات الفترة الماضية فى مصر والسعودية، وتحدثت أصالة فى تصريحات تليفزيونية عن أعمالها الفنية المقبلة، حيث أكدت أنها سجلت ديو جديد مع المطربة أسماء لمنور، من المقرر طرحه على موقع يوتيوب خلال منتصف الشهر المقبل.

كما أعلنت أصالة عن تحضيرها لـ "ديو" جديد المطرب رامى صبري، وستعلن عن تفاصيله فى القريب العاجل، وهو يعد الديو التعاون الثانى بينهما، كما كشفت عن أن أغانى ألبومها الجديد جاهزة لطرحها، حيث سجلت مجموعة من الاغانى وستختار ما سيتم طرحه للجمهور.



أصالة تتألق فى فستان أصفر



أصالة نصرى

وكانت أصالة قد طرحت أغنية جديدة بعنوان "تقول تبغانى"، والتى طرحتها بمناسبة عيد الحب، عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، وعلقت أصالة على مقطع الأغنية: "غنّيت بمنتهى الجرأه تحرّرت من جميع القيود الّلى بتأخّرنى عن تحقيق حلمى بصوتي.. غنّيت بمزاج عالى وتركيز بأطراف الجمل الّلحنية حتّى وصلت لسقف طموحاتى بالأداء.. ولأنّى منّ وقت سمعتها وأنا شايفه كلّ جماليّات حبيبى وتفاصيل شخصيته النبيله المرتقيه الّلى بتستحق لمّا بدّى غنّى له بأحلى ماعندى أهدية".