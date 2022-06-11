شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين: ندمانة على "ما تجرنيش".. ومؤلف الأغنية يرد: مش عاجبنى غُناكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الشاعر بهاء الدين محمد، النجمة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعدما أعلنت أنها نادمة على كلمات الأغنية التى كتبها وهى "ماتجرحنيش"، حيث تلقت شيرين سؤالاً من الجمهور، عن الأغنية التى تندم على تقديمها، فقالت، "ماتجرحنيش"، ليرد عليها بهاء الدين محمد عبر حسابه على "فيس بوك".



شيرين على انستجرام

وقال الشاعر الكبير بهاء الدين محمد: "مش متعود أرد على أى حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف أنه مهما اتعود يغلط لازم يجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.. وحاتكلم باختصار جدًا".

وتابع "المشهد الأول.. أول يوم دخلت شيرين عبد الوهاب مكتبى كانت مع نصر محروس اللى هو صاحب الفضل فى تقديمها وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء".



بهاء الدين محمد على فيس بوك

وأضاف "المشهد الثانى.. رشحتها تغنى "كتير بنعشق"، ولولا موافقة نصر احترامًا للعشرة اللى بنا مكانتش حتغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة"، وأضاف: "المشهد الثالث.. لما فوجئت بمدير أعمالها الرجل اللى أنا بحبه وبحترمه لقيته بيكلمنى نيابة عنها ويقولى سمعنى الجديد وده طبعًا خطأ لأن اللى بيغنى مهما كان اسمه مش المفروض يغلط غلطه زى دى.. لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول".

واختتم، "المشهد الرابع والأخير.. أغنية "ماتجرحنيش" أنا لحد الآن مش عاجبنى غُنا شيرين مع احترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر ماكانش حيتم اللقاء.. وماتجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى أدافع عنها نتاج تهور اللى غنتها.. وكمان لأول مره ألاقى حد بيحارب نَفسه وبيغلط فى مبدعين اشتركوا فى صناعته.. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة بس كان لازم أقولها متعمليش كده تانى وانتى بتكبرى بس مش حتعدى حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم".