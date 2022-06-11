شكرا لقرائتكم خبر عن "سلم لنا على التروماى" قصة أغنية لـ نجاح الموجى غناها والسبب إسماعيل ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى ميلاد الفنان الراحل نجاح الموجى، اليوم السبت الموافق 11 يونيو، والذى اقترن اسمه برسم الابتسامة على وجوه محبيه وجمهوره، فبمجرد ذكر اسمه نتذكر دوما إيفهاته الكوميدية الشهيرة والتي قدمها في الكثير من الأعمال سواء في السينما أو الدراما أو المسرح الذى كان يعشقه، وكانت التلقائية وخروجه عن النص ما يميزه كما أن شخصيته كانت تتسم دائما بالبساطة وهو ما جعله يتربع في قلوب الجمهور.

حقق الفنان نجاح الموجى شهرة لم يتوقعها بسبب أغنية "سلملنا على التروماى" التي تم تقديمها ضمن أحداث فيلم "أيام الغضب"، وكانت سبب شهرته في عالم الغناء بعد أن ردد الجمهور كلماتها في كل الأوقات، وكشف نجاح الموجى تفاصيل الأغنية في لقاء تليفزيونى قائلا: "فكرت أعملها غنوة زي أغاني إسماعيل ياسين فى عنبر المجانين وتكون بدون موسيقى فاقترحت على المخرج منير راضى فكرة الأغنية لكنه لم يرد بالقبول أو الرفض وقال هانشوف".

وتابع الموجى: "تفاجئت في لقائى الجديد به بأنه اتفق مع شعراء كثيرين على أغنية مواكبة لأحداث الفيلم وفي النهاية استقر على الشاعر سيد حجاب وسمير الحفناوي واقترح عليهم أن تكون الأغنية بدون مصدر موسيقى، واعتمد تلحينها على أن تكون المجموعة التى تقوم بغنائها هى اللحن الموسيقى، فكان لابد من وجود شئ يوصل المعنى المقصود بشكل يتفق مع الأحداث ولا يؤثر سلباً على المشاهد، فكانت أغنية سلم لنا ع التروماى.

بدأ الفنان نجاح الموجى حياته الفنية مع فرقة ثلاثى أضواء المسرح فى أواخر الستينيات، بعد أن اسند إليه المخرج الكبير الراحل "محمد سالم" والفنان "جورج سيدهم" دورا هاما فى مسرحية "فندق الأشغال الشاقة"

قدم نجاح الموجى قرابة 150 عملا خلال حياته الفنية وآخرها مسلسل "فى بيتنا كنز"، كما قدم أعمال عديدة فى السينما والمسرح والتليفزيون التى نالت إعجاب الجماهير ومن أهمها موعد مع القدر، الكيت كات، البحر بيضحك ليه، الحريف، الحب فوق هضبة الهرم، 4 فى مهمة رسمية، المتزوجون، يا انا يا انتى، رقص الديوك ، العائلة،البحث عن الضحية، أهلا بالسكان وغيرها من الأعمال.