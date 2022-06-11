كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 12:50 مساءً - أعربت المحامية ” كاميل فاسكيز ” عن استيائها من الشائعات التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود علاقة عاطفية تجمعها بالنجم العالمي ” جوني ديب ” .
وأكدت كاميل فاسكيز على إنزعاجها من التكهنات التي أثارها البعض حول مواعدتها لجوني ديب مشيرة إلى أنه من غير الأخلاقي مواعدة العملاء .
وقالت محامية جوني ديب في قضيته الشهيرة ضد زوجته السابقة ” آمبر هيرد ” في تصريحات لها بمقابلة أجرتها مؤخرا حول سبب تلك الشائعات : ” أعتقد أن سببها كوني امرأة تقوم بعملها فقط ” .
وتابعت : ” هذا أمر مخيب للآمال، أنه تم تفسير تعاملاتي مع جوني وهو صديق وأنا أعرفه ومثلته منذ أربع سنوات ونصف أنها غير مناسبة أو غير مهنية ” .
وأضافت فاسكيز : ” أهتم بشدة بعملائي، ومن الواضح أننا أصبحنا قريبين .. ولكن عندما أقول نحن، أعني الفريق بأكمله وبالطبع يشمل جوني، ماذا تريدني أن أقول؟ ” .
وأكملت المحامية كاميل فاسكيز : ” أنا أعانق الجميع ولا أخجل من ذلك .. عملي هو حبي، عندما أحب، أحب حقًا بعمق ” .
واستطردت : ” هذا الرجل كان يقاتل من أجل حياته وقد كسر قلبي أن أراه يومًا بعد يوم وأضطر إلى الجلوس هناك والاستماع إلى أفظع المزاعم التي تُوجه ضده ” .
واختتمت كاميل قائلة : ” وإذا كان بإمكاني تقديم القليل من الراحة ثم بالطبع سأفعل ذلك سواء كان ذلك ممسكًا بيده أو إخباره أننا كنا هناك وسنقاتل من أجله لأنه يستحق ذلك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر كاميل فاسكيز تحسم الجدل حول وجود علاقة عاطفية تجمعها ب ” جوني ديب “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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