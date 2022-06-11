بعيدًا عن التمثيل.. إياد نصار يكشف عن مهنته البديلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان إياد نصار ضيفًا على برنامج “مساء دي إم سي” مع الإعلامي رامي رضوان، مؤكدًا أنه إذا ما خرج من مجال التمثيل والفن نهائيًا، سوف يعمل في مجال العقارات.

ورد الفنان إياد نصار، على سؤال حول الوظيفة التي يُفضلها إن لم يكن يمتهن التمثيل، مؤكدًا أنه كان سيعمل في مهنة قريبة من المجال الفني أيضًا إما مؤلفًا أو روائيًا.

وتحدث إياد نصار عن شعوره عند قراءة سيناريو حلقة “الكبير أوي” التي حل فيها ضيفًا على الفنان أحمد مكي، في مهرجان المزاريطة الشهير، مؤكدًا أنه ضحك كثيرًا عند قراءة السيناريو، ولم يستطع التوقف عن الضحك حتى بعدما دخل إلى موقع التصوير بسبب الخلط بين المزاريطة والمهرجان.

وكان إياد نصار قد كشف عن بوستر مسلسله الجديد “وش وظهر” الذي يشارك في بطولته مع الفنانة ريهام عبد الغفور. وظهر إياد نصار وريهام عبد الغفور على بوستر المسلسل بشخصيتين مختلفتين، فنراهما في صورة وهو يرتدي زي الطبيب وتظهر ريهام بالحجاب، وفي صورة ثانية تظهر ريهام بفستان سهرة ويظهر إياد ويبدو كأنه شخص بسيط وملابسه تدل على أنه ينتمي للطبقة المتوسطة.

ونشر إياد بوستر المسلسل عبر حسابه الرسمي على موقع ” انستغرام”، وعلق قائلاً:” وش وضهر ..قريباً على شاهد”.

وظهر إياد نصار كضيف شرف في الموسم الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل ” الاختيار3″، بشخصية المقدم “محمد مبروك” وهي الشخصية التي قدمها في “الاختيار 2” الذي عرض في رمضان 2022.

يشار إلى أن آخر أعمال إياد نصار السينمائية فيلم “الكاهن” مع حسين فهمي، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، ودرة، ومن تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.