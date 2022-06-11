“حب حياتي”.. شيرين رضا تحتفل بعيد ميلاد ابنتها من عمرو دياب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة المصرية شيرين رضا بعيد ميلاد ابنتها من الفنان المصري عمرو دياب “نور”، على طريقتها الخاصة.

ووجّت شيرين رضا رسالة رقيقة إلى ابنتها “نور” من خلال حسابها بموقع “إنستغرام” قائلةً: “عيد ميلاد سعيد لحب حياتي.. أتمنى عاماً لامعاً قادماً مليئاً بالسعادة والحب وأطناناً من الضحك.. أحبك يا عزيزتي». أما نور عمرو دياب فقد ردت على تهنئة والدتها بيوم ميلادها لتقول لها: «شكراً لك أمي أنا أحبك كثيراً”.

وأرفقت شيرين رضا رسالتها بصورة تجمعها مع ابنتها ظهرت فيها بغاية السعادة مع الشابة.

وتفاعل مع صورة ومنشور شيرين رضا العديد من نجوم الفن الذين حَرِصُوا على تهنئة نور دياب بيوم ميلادها من خلال التعليقات، وكان أبرزهم درة وإنجي كيوان وصبا مبارك.

يذكر أنّ نور دياب هي الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب وشيرين رضا، وتبلغ من العمر 32 عاماً، وهي مقيمة في بريطانيا، كما أنها تستعد للزواج من حبيبها كيران، حيث أعلنا خطبتهما في شهر أغسطس (آب) الماضي.