شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة دخول شاكيرا علاقة غرامية مع كريس إيفانز بعد انفصالها عن بيكيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن المغنية العالمية شاكيرا، لن تسلم من الشائعات خلال الفترة المقبلة بعد انفصالها عن والد أبنائها لاعب كرة القدم بيكيه، خاصة بعدما تابع الممثل العالمى كريس إيفانز، وشاكيرا، بعضهما البعض على "إنستجرام"، بعد انفصال المغنية عن شريكها جيرارد بيكيه، ومنذ ذلك الحين، توقع مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى، أن يكون الاثنان مهتمين ببعضهما البعض أو يبحثان عن علاقة غرامية.

ومع ذلك، تم وضع حد للشائعات مبكرًا، بعد أن كسر نجم كابتن أمريكا، الصمت بشأن هذه المسألة مؤخرًا، ففى مقابلة خلال حدث أقيم فى مسرح "إل كابيتان" فى هوليوود، بكاليفورنيا، تحدث الممثل البالغ من العمر 40 عامًا، عن مغنية "Waka Waka "، حسب ما نشره موقع geo.tv.

وقال إيفانز، بحسب ما نشره الموقع، "لم أقابلها قط، لكننى معجب كبير بها"، ثم سُئل الممثل عما إذا كان مهتمًا بالظهور فى أحد مقاطع الفيديو الموسيقية الخاصة بها، فأجاب: "يا إلهى، سأكون محرجًا جدًا من الوقوف بجانبها".



شاكيرا و كريس إيفانز

وأثار خبر انفصال النجمة العالمية شاكيرا عن لاعب كرة القدم العالمى بيكيه، الجدل بمجرد معرفة سبب الانفصال، حيث قيل إن السبب خيانة بيكيه للمغنية العالمية، ومن هنا نشر الموقع الإسبانى 20minutos تفاصيل جديد فى القصة، حيث أكد تقرير أنه على الرغم من حقيقة أن القرار قد تم اتخاذه بالفعل، حاولت شاكيرا العودة مرتين لوالد أطفالها.

وحسب ما أكدته مصادر مقربة من شاكيرا، فإن الحب الذى تشعره تجاهه جعلها "عمياء"، وأنه على الرغم من المعاناة التى انعكست فى أغنيتها الأخيرة "أهنئك"، فقد كان لديها الأمل فى أن تكون قادرة على التعافى من الجرح، كما حدث فى الماضى.

وكانت صحيفة "الدياريو" الإسبانية، علقت على انفصال النجم الإسبانى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وزوجته المغنية الكولومبية شاكيرا بعد 12 عاما، قائلة إن "شاكيرا الآن لم يصبح لديها شىء تعيش من أجله فى برشلونة سوى أبنائها، فعلى الرغم من أن خيانة بيكيه لها قوية إلا أنها لن تغادر بدون أبنائها".

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكترونى إلى أن الفنانة الكولومبية لا تريد الاستمرار فى العيش فى برشلونة، فليس لديها أصدقاء أو عائلة سوى بيكيه، كما أن وزارة المالية الإسبانية تطاردها بسبب الضرائب، ولكنها فى نفس الوقت لا تستطيع أن تترك المدينة الإسبانية بسبب رفض بيكيه الانفصال عن أطفاله وألمح بأنهم ولدوا فى برشلونة، ونشأوا فيها ولديهم مدرستهم وأصدقائهم.