شكرا لقرائتكم خبر عن آمبر هيرد فى أول ظهور علنى بعد خسارتها قضية التشهير ضد جونى ديب "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة العالمية آمير هيرد، لأول مرة منذ أن خسرت محاكمة التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، وظهرت أمبر وهى ذاهبة لمدينة نيويورك على متن طائرة خاصة، على الرغم من إصرار محاميها على أنها لا تستطيع تحمل قيمة التعويض بمبلغ 10 ملايين دولار، حيث أُمرت بدفعها كتعويضات لجونى ديب.

وفقًا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، انضمت نجمة أكوامان، البالغة من العمر 36 عامًا، إلى شقيقتها ويتني، ومساعدها للرحلة، والتي يبدو أنها استغرقت بضع ساعات فقط قبل أن تعود إلى واشنطن العاصمة، مرة أخرى على متن طائرة خاصة.



تقرير ديلى ميل

ظلت هيرد تحت المتابعة منذ مثولها أمام المحكمة لسماع القاضي يقرأ حكم هيئة المحلفين في محاكمتها المريرة، وهو حكم رأى أن جونى ديب يفوز في جميع دعاوى التشهير الثلاث ضد زوجته السابقة، والتي بدورها فازت بواحدة فقط من ثلاث دعاوى ضده.



امبير هيرد تستقل طائرة خاصة



الممثلة العالمية امبير هيرد



امبير هيرد

وأصدرت المحكمة قرارها الذى يلزم الممثلة العالمية أمبر هيرد، بدفع 10 ملايين دولار كتعويضات لـ جونى ديب، و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، على الرغم من تخفيض الدفعة الثانية إلى 350 ألف دولار.

وهذا الأسبوع، قال اثنان من محامى جونى ديب، كاميل فاسكيز وبنجامين تشيو، وكلاهما حصل على مكانة مشهورة خلال المحاكمة، إن ديب قد يتنازل عن مدفوعات زوجته السابقة بعد أن أصر فريقها القانوني على أنها لا تستطيع تحمل ذلك وستقوم باستئناف الحكم.