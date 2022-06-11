بهاء الدين محمد يشن هجوما قاسيا على شيرين عبد الوهاب .. ما القصة ؟

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 11:50 صباحاً - هاجم الشاعر ” بهاء الدين محمد ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” وذلك بعد إعلان الأخيرة عن ندمها على تقديم أغنية ” ما تجرحنيش ” والتي كانت من تأليفه .

فكتب بهاء الدين محمد في منشوره : ” مش متعود أرد على أى حد، ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف إنه مهما إتعود يغلط لازم ييجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها ” .

وتابع : ” هتكلم باختصار جدا المشهد الأول، أول يوم دخلت شيرين عبدالوهاب مكتبى كانت مع الأستاذ نصر محروس اللى هو صاحب الفضل في تقديمها .. وبعد دقائق من اللقاء لقينا شيرين بتبكى وسألها نصر بتعيطى ليه ردت علشان أنا قاعده مع الأستاذ بهاء ” .

وقال بهاء الدين محمد : ” المشهد الثاني، رشحتها تغنى كتير بنعشق ولولا موافقة نصر احتراما للعشرة اللى بينا مكنتش هتغنيها لأنها كانت موقوفة من النقابة ” .

وأضاف : ” أما المشهد الثالث، لما فوجئت بمدير أعمالها الراجل اللى أنا بحبه وبحترمه لقيته بيكلمنى نيابة عنها ويقولى سمعنى الجديد وده طبعا خطأ لأن اللى بيغنى مهما كان إسمه مش المفروض يغلط غلطة زى دى لأن المشهد ده مش لايق على المشهد الأول ” .

وأكمل : ” المشهد الرابع والأخير أغنية “ما تجرحنيش” أنا لحد الأن مش عاجبنى غُنا شيرين مع احترامى الكامل لصوتها وأكيد لولا الأستاذ نصر مكنش هيتم اللقاء .. وما تجرحنيش من أهم أعمالى ومن حقى أدافع عنها نتاج تهور اللى غنيتها ” .

واختتم قائلا : ” وكمان لأول مرة ألاقى حد بيحارب نَفسه وبيغلط في مبدعين اشتركوا في صناعته .. وعشان أكتب الكلام ده يبقى شيرين غلطانة كالعادة بس كان لازم أقولها ما تعمليش كده تانى وانتى بتكبرى بس مش هتعدى حدود حجم بعض الأسماء ولا أعمالهم ” .