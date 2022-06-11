يأمل باعتذار ملكيّ.. لماذا غادر الأمير هاري بريطانيا غاضباً؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن زيارة الأمير هاري وميغان ماركل إلى بريطانيا لم تكن موضع ترحيب، فقد كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية أن دوق ساسيكس عاد إلى الولايات المتحدة غاضباً للغاية بسبب الاستقبال الذي تلقّاه من أفراد العائلة الملكية.

وفي التفاصيل، شرحت كاتبة السيرة الذاتية لدوق ساسيكس، أنجيلا ليفين، أن الأمير هاري غادر بريطانيا منزعجاً من معاملة أفراد العائلة الملكية، ولم يحاول حتى لقاء شقيقه وليم قبل عودته وعائلته إلى مكان إقامتهم في الولايات المتحدة.

وتابعت ليفين: “أعتقد أنه كان منزعجاً للغاية بسبب تجاهله ويعتقد أن العائلة الملكية مدينة له باعتذار لتجاهل حضوره بشكل واضح”.

وأضافت: “أعتقد أنه من يجب أن يعتذر، فقد صدرت منه تصريحات سلبية تجاه تشارلز ووليم خلال مقابلته مع أوبرا وينفري، وقال إن والده قاطعه”.

وأردفت: “بدا غاضباً للغاية، وربما تمنى لو لم يكن قد حضر المناسبة على الإطلاق”.

يشار إلى أن الأمير هاري وميغان ماركل حرما من تصوير ابنتهما الرضيعة ليليبت خلال لقائها الأول مع ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بمناسبة احتفالات اليوبيل البلاتيني لتوليها عرش البلاد.

وقد رغب دوق ودوقة ساسيكس توثيق أول لقاء لابنتهما مع الملكة وعينا مصوراً لهذه الغاية، إلا أنهما أبلغا بتعذر ذلك لكون اللقاء “عائلياً وخاصاً”. فقد أبدى مسؤولو القصر قلقهما من احتمال ظهور صور اللقاء لاحقاً في وسائل إعلام أميركية.