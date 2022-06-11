رسالة مايا دياب الإنسانية تتخطى المليون.. “إمي يا إمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حققت أغنية “إمي يا إمي” التي أصدرتها النجمة اللبنانية مايا دياب برسالة إنسانية تزامنا مع يوم الطفل في ١ حزيران/يونيو أكثر من مليون مشاهدة بعد 10 أيام فقط من صدورها.

“إمي يا إمي” هي أغنية خاصة للأمهات اللواتي ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعي مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم.

الأغنية كلمات منير بو عساف الحان وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا بطريقة عفوية مؤثرة مع المخرج رجا نعمة.

وهذا العمل هو تعاون بين مايا و neonate fund التي اختارت مايا لتوصل هذه الرسالة من خلال صوتها ووجودها مع الاطفال ودعم الجمعية.

وكانت مايا دياب قد عبّرت عن سعادتها بتقديم هذه الأغنية، وقالت في تعليق عبر صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي: “‎من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم بحياتها هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل مريض أو رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة.. وممكن ما يقدر يكمل الحياة إلا بمرض معين ومشاكل صحية ما بحسّ فيها إلا هي”.

وتابعت مايا: “إمي يا إمي” أغنية بقدمها لكل أم عانت وشفيت من معاناتها ولكل أم بعدها عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص كل الحياة “.