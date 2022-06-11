فن ومشاهير

عمر صباغ يكشف عن تعاون جديد مع فارس كرم.. “مود مختلف”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في اتصال مع ET بالعربي، كشف الموزع الموسيقي عمر صباغ عن تعاون جديد يجمعه مع النجم اللبناني فارس كرم في أغنية صيفية ستبصر النور قريبًا.

وعبّر عمر صباغ عن حماسه لطرح أغنية فارس كرم، قائلًا: “متحمس لهذه الأغنية ومنذ فترة ونحن نعمل عليها ومودها مختلف عن الأغنيات التي طرحها فارس مؤخرًا وقمنا بشيء جديد وتحمل موضوعًا جريئًا”.

يذكر أن آخر تعاون جمع فارس كرم وعمر صباغ كان بأغنية “ع موعدنا ولا شو”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان، والتي صدرت في مارس الماضي وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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