عمر صباغ يكشف عن تعاون جديد مع فارس كرم.. “مود مختلف”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في اتصال مع ET بالعربي، كشف الموزع الموسيقي عمر صباغ عن تعاون جديد يجمعه مع النجم اللبناني فارس كرم في أغنية صيفية ستبصر النور قريبًا.

وعبّر عمر صباغ عن حماسه لطرح أغنية فارس كرم، قائلًا: “متحمس لهذه الأغنية ومنذ فترة ونحن نعمل عليها ومودها مختلف عن الأغنيات التي طرحها فارس مؤخرًا وقمنا بشيء جديد وتحمل موضوعًا جريئًا”.

يذكر أن آخر تعاون جمع فارس كرم وعمر صباغ كان بأغنية “ع موعدنا ولا شو”، كلمات حياة اسبر وألحان فضل سليمان، والتي صدرت في مارس الماضي وحققت أكثر من 7 ملايين مشاهدة على موقع “يوتيوب”.