بريتني سبيرز بأوّل صورة من حفل زواجها.. “أخيرًا فعلناها وتزوجنا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزوجت النجمة الاميركية بريتني سبيرز (40 عامًا) رسميًا من خطيبها مدرب اللياقة البدنية الإيراني الأصل سام أصغري (28 عامًا).

وجرى حفل الزفاف في قصر بريتني سبيرز في كاليفورنيا وذلك بحضور 100 شخصًا فقط وشقيقها بريان، بغياب والدتها لين ووالدها جيمي وأختها جيمي لين الذين لم يتلقوا عدوة لحضور الحفل.

ونشرت بريتني سبيرز أوّل صورة من حفل الزفاف عبر حسابها بموقع “تويتر”، وعلّقت قائلةً: “أخيرًا فعلناها وتزوجنا”.

وكانت “سيبرز” قد كشفت قبل أسابيع أنها فقدت جنينها وذلك في تعليق جاء بعد شهر من مشاركتها لأول مرة أنها تنتظر وخطيبها سام أصغري طفلهما الأول.

وأعلنت المغنية، الخبر المحزن في بيان نشرته عبر حسابها الخاص على موقع إنستغرام. مؤكدة انها فقدت طفلها في وقت مبكّر من الحمل. مشيرة انه كان عليها الانتظار بعد الوقت قبل الإعلان عن الحمل لكنها كانت متحمسة للغاية لمشاركة الجمهور بالأخبار الجيدة.

واكدت بريتني انها ستستمر وهي وسام في محاولاتهما لإنجاب طفل آخر. وهما يشكران الجمهور على دعمهما، طالبة من محبيها الخصوصية خلال هذه اللحظة الصعبة.

على صعيد آخر، تعاقدت “سبيرز” على كتابة مذكراتها الشخصية مقابل مبلغ مالي كبير جدًا.