شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تحتفل بصور من الزفاف: زواجى كان حلم ومازلت فى حالة صدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم الخميس الماضى، كان اليوم الأكثر سعادة فى حياة نجمة البوب العالمية بريتني سبيرز منذ فترة طويلة، حيث كانت تحلم بالزواج إلا أن الوصاية وقفت عائقًا بينها وبين حبيبها سام أصغرى، إلى أن تزوجت بريتنى، أول أمس، فى حفل جمع أصدقائها المقربين، وأرادت بريتنى التعبير عن مشاعرها تجاه اليوم حيث نشرت صور من حفل الزفاف عبر حسابها على موقع "فيس بوك"، وعلقت عليها "رائع.. لقد فعلناها لقد تزوجنا".

وأضافت بريتنى فى تعليقها على الصور بشكل يعكس مدى فرحتها الغامرة، "كان اليوم الأكثر إثارة.. كنت متوترة للغاية طوال الصباح، ولكن بعد ذلك في الساعة 2 ظهرًا أصابني الخبر اليقين.. لقد تزوجنا لقد أصبت بنوبة هلع ثم زال كل التوتر.. الفريق الذى حول منزلنا إلى قلعة الأحلام حرفيًا كانوا رائعين.. كان الحفل حلما وكان الأفضل".



بريتنى سبيرز على فيس بوك

وأضافت "لقد حضر الكثير من الأشخاص الرائعين حفل زفافنا ومازلت فى حالة صدمة.. درو باريمور، وسيلينا جوميز، التى بالمناسبة هي أجمل حالاً.. كنت عاجزة عن الكلام.. قبلت مادونا مرة أخرى ورقصنا في الليل مع باريس هيلتون.. شكرًا لك دوناتيلا فيرساتشي على تصميم ثوبي الذى جعلني جميلة.. شكرًا لك أيضًا ستيفاني جوتليب وشارلوت تيلبورى وصوفيا تيلبورى، على مجوهراتي ومكياجى.. أعتقد أننا سقطنا جميعًا على حلبة الرقص مرتين على الأقل.. كنا جميعًا نشعر بالذهول.. سام أحبك".



بريتنى سبيرز وزوجها

تزوجت بريتنى سبيرز من سام أصغرى، رسميًا مساء أول أمس الخميس، فى حفل أقيم بمنزلهما المنعزل Thousand Oaks فى لوس أنجلوس، وظهرت بريتنى وزوجها سام، فى كامل أناقتهما بفستان وبدلة الزفاف، حيث ارتدى الثنائى أزياءهما من فيرساتشى.

وتمت خطبة الثنائى فى سبتمبر من عام 2021 عندما قدم سام، سوليتير كلاسيكى من الألماس بقطع مستدير وزنها 4 قيراط، فى كاتدرائية بلاتينية من قبل رومان مالاييف، وكان خاتم "سام" منقوش عليه "Lioness" - اللقب الخاص لبريتنى، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة "vogue".



بريتنى وضيوف حفل زفافها

وفى أبريل من عام 2022، أعلن الزوجان أنهما بصدد توسيع أسرتهما، وأعلنا أن بريتنى حامل، لكن بعد شهر واحد، شارك الزوجان الأخبار المحزنة بأن بريتنى تعرضت للإجهاض، فكتبت على إنستجرام: "حبنا لبعضنا البعض هو قوتنا، سنواصل محاولة توسيع عائلتنا الجميلة".

وللتخطيط لحفل زفافهما، جلس الزوجان مع منتج الأحداث المشهور Jeffrey Best of Best Events، وقالت بريتنى لمجلة "فوج": "أردنا حقًا أن نجعل هذه اللحظة صغيرة وجميلة مع العائلة والأصدقاء، وأردنا ألوانًا دافئة وأنثوية بما فى ذلك أحمر الخدود، والأبيض، والكريمى، والذهبى، والكثير من درجات الألوان المختلفة من الوردى، والأحمر، وكانت الأزهار بجوار Marks Garden وبدا كما لو أنها نُزعت من صفحات إحدى القصص الخيالية".

صورة من حفل الزفاف

وارتدت العروس فستانًا أنيقًا مكشوف الأكتاف من فيرساتشى مع شق كاشفة للساق من جانب واحد وغطاء رأس أبيض كلاسيكى بحواف من الساتان، فيما استكمل سام مظهر بريتنى، بارتدائه بدلة توكس من فيرساتشى.