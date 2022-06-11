شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يتحدى حلمى من دبى بأغنية "بص الحركة ديه".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم أحمد فهمى، تحديه للنجم أحمد حلمى، وذلك على نغمات أغنية "حتى بص الحركة ديه"، والتى يغنيها أحمد حلمى، وكانت الأغنية الدعائية لفيلم "واحد تانى"، حيث نشر أحمد فهمى فيديو له أثناء تواجده في دبى، وهو يقفز لأعلى، على أنغام الأغنية الشهيرة، وعلق على الفيديو، "أنا اتحدى أى حد يا حلمى بس كنت مستنى أروح دبى.. حتي بص الحركة دى".

يأتى هذا فيما سبق ونشر النجم أحمد حلمى، فيديو على صفحته على "فيس بوك" لكليب أغنية "بص الحركة دى" من فيلمه "واحد تانى" معددًا فيه إنجازات النجم محمد صلاح فى الدورى الإنجليزى خلال سنواته الأخيرة، فى رسالة دعم له بعد خسارته نهائى دورى أبطال أوروبا فى نسخته الأخيرة لصالح ريال مدريد الإسبانى.

ويعرض لأحمد حلمى فى السينمات فيلم "واحد تانى" ويشاركه البطولة، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

أحمد فهمى

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائى اجتماعى فى مصلحة السجون، حيث يجرى مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفى السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامى ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير فى حياته مجددًا. يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى، عرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزى وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.



فهمى

وعلى جانب آخر، احتفل فهمى الشهر الماضى بعيد ميلاد زوجته، حيث كشف عن فيديو يتضمن صورا لها وأخرى تجمعهما، وعلق على الفيديو الذى نشره عبر حسابه الشخصى على موقع "انستجرام"، "كل سنة وانتى طيبة وبخير وبأحسن حال وتفضلى دايما ضهرنا وضحكتنا وسندى وتحققى كل حاجة نفسك فيها، ربنا يقدرنى وأكون دايما بساعدك ولو برأى فى كل حاجة بتعمليها.. فخور بيكى فى كل حاجة ربنا يحميكى يا مشاميشو".

يأتي هذا فيما احتفل نجم فريق واما، الفنان أحمد فهمى – في وقت سابق - بعيد ميلاده الـ44، وسط اليخوت فى إبيزا اسبانيا، حيث نشر فهمى – حينها - فيديو من خلال حسابه على "انستجرام"، لمنظر البحر واليخوت وعلق عليها، "عيد ميلادى النهارده.. مبسوط بكمية الحب و المشاعر اللى وصلتنى من كل الناس.. واللى برج الحوت ييجى جنبى".