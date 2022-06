شكرا لقرائتكم خبر عن بريتنى سبيرز تنشر فيديو من حفل زفافها.. وتعلق: "القصص الخيالية أصبحت حقيقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة الأمريكية، بريتنى سبيرز، فيديو من تجهيزات حفل زفافها، عبر حسابها على إنستجرام، وظهرت بريتنى في الفيديو وهى تختار فستان حفل زفافها ثم ترتديه ولقطات من الحفل، ثم كتبت بريتنى على الفيديو قائلة: "القصص الخيالية أصبحت حقيقة".

تزوجت بريتنى سبيرز من سام أصغرى، فى حفل أقيم بمنزلهما المنعزل Thousand Oaks فى لوس أنجلوس، وظهرت بريتنى وزوجها سام، فى كامل أناقتهما بفستان وبدلة الزفاف، حيث ارتدى الثنائى أزياءهما من فيرساتشى.

وتمت خطبة الثنائى فى سبتمبر من عام 2021 عندما قدم سام، سوليتير كلاسيكى من الألماس بقطع مستدير وزنها 4 قيراط، فى كاتدرائية بلاتينية من قبل رومان مالاييف، وكان خاتم "سام" منقوش عليه "Lioness" - اللقب الخاص لبريتنى.

وفى أبريل من عام 2022، أعلن الزوجان أنهما بصدد توسيع أسرتهما، وأعلنا أن بريتنى حامل، لكن بعد شهر واحد، شارك الزوجان الأخبار المحزنة بأن بريتنى تعرضت للإجهاض، فكتبت على إنستجرام: "حبنا لبعضنا البعض هو قوتنا، سنواصل محاولة توسيع عائلتنا الجميلة".

وللتخطيط لحفل زفافهما، جلس الزوجان مع منتج الأحداث المشهور Jeffrey Best of Best Events، وقالت بريتنى لمجلة "فوج": "أردنا حقًا أن نجعل هذه اللحظة صغيرة وجميلة مع العائلة والأصدقاء، وأردنا ألوانًا دافئة وأنثوية بما فى ذلك أحمر الخدود، والأبيض، والكريمى، والذهبى، والكثير من درجات الألوان المختلفة من الوردى، والأحمر، وكانت الأزهار بجوار Marks Garden وبدا كما لو أنها نُزعت من صفحات إحدى القصص الخيالية".

وارتدت العروس فستانًا أنيقًا مكشوف الأكتاف من فيرساتشى مع شق كاشفة للساق من جانب واحد وغطاء رأس أبيض كلاسيكى بحواف من الساتان، فيما استكمل سام مظهر بريتنى، بارتدائه بدلة توكس من فيرساتشى.