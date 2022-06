شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم كرة قدم سبقوا ميسى فى مجال التمثيل أبرزهم بيليه وبيكهام وزيدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا اختلاف أن الشهرة والنجومية عامل مشترك يجمع بين الفنانين ولاعبى كرة القدم، بحكم ظهورهم من خلال التليفزيون وانتشار صيتهم الواسع بكل وسائل الإعلام المرئية والإلكترونية، كما أنهم اجتمعوا أيضًا من خلال ظهور لاعبى كرة القدم في مجال التمثيل، وهو ما حدث مع اللاعب الأرجنتينى ليونيل ميسى لاعب باريس سان جيرمان والذى قرر خوض تجربة التمثيل من خلال التليفزيون الوطنى ببلاده، فإنه من المفترض أن يشارك ميسى فى الجزء الثانى من مسلسل Los Protectores، والذى تم تصويره فى مواقع مختلفة فى كل من العاصمة الفرنسية باريس والأرجنتينية بوينس آيرس، وليست هذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها نجم من كرة القدم العالمية في عمل فنى.



بيليه

بيليه

ظهر أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، في فيلم سينمائي بعنوان "الهروب إلى النصر"، الذي جمعه بنجم الأكشن الشهير سلفستر ستالون عام 1981. وتعود قصة الفيلم إلى أيام الحرب العالمية الثانية، حيث قام النازيون بتقديم عرض لعدد من مساجين الحلفاء الموجودين في فرنسا عقب احتلال ألمانيا لها وقدمت لهم الحرية في حالة فوزهم على منتخب ألمانيا.



كانتونا

إيريك كانتونا

قرر اللاعب الفرنسي إيريك كانتونا، ترك كرة القدم في سن صغيرة، والدخول في عالم الفن كممثل، وكان فيلم "إليزابيث" الذي يحكي قصة حياة ملكة إنجلترا أشهر مشاركات كانتونا السينمائية بجانب 17 فيلم آخر وبأدوار متنوعة أظهرت براعة المهاجم الفرنسى الكبير فى التمثيل.



بيكهام

ديفيد بيكهام

شارك نجم الكرة الإنجليزية ديفيد بيكام بأدوارصغيرة كضيف شرف فى عدد من الأفلام، وكان أبرزها فيلم "جول" للمخرج دانى كانون.



زيدان

زين الدين زيدان

شارك الفرنسى زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السباق فى فيلم أنتج عام 2007، وهو الفيلم الكوميدى الفرنسى ASTERIX AT THE OLYMPIC GAMES حيث ظهر النجم الفرنسي فى مشهد وهو يرتدى ملابس الفراعنة بمظهر يثير الدهشة مع كحل سميك في عينيه وقام بمداعبة الكرة بتلك الملابس.



فينى جونز

فينى جونز

اختتم اللاعب فيني جونز، لاعب نادى ويمبلدون الإنجليزي السباق، حياته في الملاعب، حيث قدم العديد من الأفلام منها فيلم Lock، Stock and Two Smoking Barrels عام 1998، وسرعان ماقدم افلام في هوليوود مثل Snatch وفيلمي Swordfish ،Gone in sixty seconds وx- men the last stand وآخرهم الجزء الثالث من فيلم مدغشقر.