“بلوة” تجمع علي الديك وليال عبود!

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 08:47 صباحاً - شوق الفنان السوري ​علي الديك​ جمهوره لأغنيته الجديدة “بلوة” التي تجمعه بالفنانة اللبنانية ​ليال عبود​. ونشر علي الديك صورة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي وعلق قائلاً: “على فكرة بدي تحضرو حالكن كتييررر عالدبكة واحلى شي اسم الاغنيه..بلوووووووة SOOOON “. بدورها نشرت ليال عبود مقطع فيديو قصير عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيه وهي تتمايل على انغام الاغنية مكتفية بالتعليق بعبارة “قريبا”. الجدير بالذكر ان أغنية “بلوة” من كلمات و الحان الفنان علي الديك أما المقطع الخاص بليال فهو من كلمات الشاعر كمال قبيسي و تم تصوير الفيديو كليب تحت إدارة المخرج أحمد المنجد في بلدة المشرف .

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