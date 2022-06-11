شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد عرض مسرحية "كاليجولا" على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد المسرح العائم الصغير بالمنيل، عرض مسرحية "كاليجولا" من إنتاج البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، أيام السبت والأحد والاثنين والأربعاء فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، أما يومى الخميس والجمعة سيكون موعدها فى تمام الساعة السابعة مساء.

تدور أحداث العرض المسرحى "كاليجولا" حول الإمبراطور كيوس والشهير بكاليجولا وهو يعد من أشهر الأباطرة فى التاريخ، ورغبته فى تغير الواقع وفى الحصول على القمر.

العرض المسرحى "كاليجولا" رائعة البير كامو وإعداد وإخراج محمد عزالدين، بطولة محمد على رزق، أوتاكا، رباب طارق، محمد العربي، محمد دياب، ديكور حمدى عطية، أزياء منار مجدي، مكياج إسلام عباس، تصميم إضاءة أبوبكر الشريف، تنفيذ إضاءة ومساعد مخرج نورين ماهر، إعداد موسيقى محمد خالد، تعبير حركى هانى حسن، مخرج منفذ نور عفيفي، إعداد وإخراج محمد عزالدين.



