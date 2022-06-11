تعرّفوا على “هالة” شقيقة آيتن ووفاء عامر الثالثة.. والحكاية المأساوية وراء إختفائها! – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 06:50 صباحاً - أعلنت الفنانة وفاء عامر، منذ فترة عن وفاة محمد كمال، زوج شقيقتها الراحلة “هالة عامر”، ونشرت أول صورة لها بعد 20 عامًا من رحيلها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيسبوك”.

وقالت وفاء عامر، في تعليقها على الصورة: “كانوا طيبين أوي وحنين أوي الاتنين دول أختي وزوجها اللي أوصي يندفن معاها بعد عشرين سنة هو شهيد كورونا وهي شهيدة وكانت حامل في طفلين”.

وأضافت الفنانة المصرية: “أرجو الدعاء وقراءة الفاتحة لهما أطيب مخلوقات ربنا محمد كامل.. هالة عامر”.

كما نعته الفنانة آيتن عامر، في منشور عبر صفحتها على «إنستجرام» قالت فيه: “في ناس لما بتمشي من الدنيا بتاخد مننا حاجة حتى لو مكناش على تواصل مستمر معاهم، بس حضرتك خدت معاك أيام حلوة وذكريات كتير أوى أوى أوى، حسّيت إن أبويا اتوفى تانى النهاردة والله، ربنا يرحمك ويغفر لك ويثبتك عند السؤال يا رب، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله.. ادعوله ده راجل جميل وكريم وابن أصول ويستاهل كل دعوة حلوة”.

وفاء عامر تكشف تفاصيل وفاة شقيقتها:

وكانت الفنانة المصرية وفاء عامر قد كشفت من قبل تفاصيل وفاة شقيقتها “هالة”، والتي رحـلت عن عالمنا في عام 2001. وفاء عامر كشفت أن شقيقتها الراحلة كانت أصغر منها، حيث أنها من من قامت بتربيتها، لافتة إلى أنها توفـيت وهي حامل.

وفاء كشفت تفاصيل الوفـاة بقولها: “هي كانت عاملة عملية تلقيح صناعي وحملت، وكان لابد أن تتناول أدوية مسيلة للدم لكن الدكتور لم يخبرها بذلك، فكانت تشعر بثقـــل في قدمها ثم شعرت بثقـــل في صدرها”.

وتابعت: “فذهبت لنفس الطبيب لكنه لم يعرف ما بها، وعندما نزلت من عنده شعرت بأنها ستموت فتشـهدت وهي في السيارة ومـاتت”.

الفنانة المصرية أكدت أنها تأثرت كثيرًا بوفاة شقيقتها، خاصة وأنها كانت تحمل معها مسئولية أشقائهما ووالدتهم.

آخر أعمال وفاء عامر

وعلى الصعيد الفنى، كانت آخر أعمال النجمة وفاء عامر “مسلسل بيت الشدة” التي شاركت به في موسم رمضان 2022 الأخير.

و مسلسل”بيت الشدة” بطولة وفاء عامر ، أحمد وفيق ، إيهاب فهمي ، مها أحمد، محسن منصور ، أحمد التهامي ، مدحت تيخا، محمد مهران ، صبري عبد المنعم ، تأليف ناجي عبد الله ، وإخراج وسام المدني.

الجدر بالذكر أن أحداث مسلسل “بيت الشدة” تستند إلى مرجعية تاريخية هي قصة “الشدة المستنصرية” التي ضربت مصر بسبب جفاف النيل لمدة سبع سنوات ، مما أدى لبوار الأراضي، وموت الزرع، ونفوق المواشي، مما اضطر الناس لأكل كل شيء وأي شيء مثل القطط والكلاب.

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