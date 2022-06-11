شذى حسون تنهار من البكاء عند سؤالها عن العنف الاسري وتدافع عن حق الرجل في تعدد الزيجات!.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 06:50 صباحاً - لم تتمالك الفنانة العراقية شذى حسون دموعها عندما كشفت عن تعرضها للعنف الأسري بشكل مباشر، مؤكدة أنها فرّت هاربة عندما حصل معها هذا الأمر.

وقالت حسون خلال استضافتها في برنامج ”جعفر توك“ الذي يقدمه الاعلامي جعفر عبدالكريم، إنها إنسانة حساسة، وضد هذه الأمور رغم أن كل امرأة معرضة للعنف، وكان بكاؤها بسبب حادثة حصلت معها يوما ما، وذلك عندما شاهدت أشخاصا مقربون منها وهم يتعرضون للعنف أمامها.

وأكدت النجمة العراقية أنها تعرضت للعنف هي أيضا في علاقة سابقة لها، فقررت الهروب من المنزل، مشيرة إلى أنها كانت ”حرة نفسها“ وهذا ما ساعدها، وقالت: ”هربت، وأكيد أني ما أقدر أوافق عليه“.

ودافعت شذى حسون عن حق الرجل في الزواج من أربعة نساء بحسب الدين الإسلامي، بينما أكدت أن المرأة لا تستطيع فعل ذلك الأمر“، قائلة: ”بالأخير هي حرية شخصية وموجودة في الشريعة، وليست حرية شخصية للمرأة لأسباب جسدية؛ لأنه ما رح ينعرف الولد لمين، وفحص الـ DNA في أوائل الشهور من الممكن أن يقتل الجنين“.