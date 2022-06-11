شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة نمرة وكايروكى يحييان حفلاً غنائياً فى مدينة جدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى المطرب حمزة نمرة وفريق كايروكى حفلا غنائيا فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، ويأتى هذا الحفل بعد إحيائهما حفلاً غنائيا في مدينة الرياض مساء أمس الجمعة، وذلك ضمن حفلات نجوم الغناء والطرب التي يحييها في مختلف الدول العربية بمناسبة الصيف.

وحقق حمزة نمرة نجاحا مؤخراً من خلال أغنية "فاضى شوية" والتى تأتى ضمن ألبوم "مولود سنة 80" الذى يتضمن 12 أغنية، طرح منها 5 أغانى هى "مولود سنة 80" كلمات حازم ويفى، "الوقعة الأخيرة" كلمات محمد شافعى، "استعيذوا" كلمات منتصر حجازى، "الساعة 6 صباحا" كلمات عمر طاهر، وآخرهم "فاضى شوية"، وجميع الأغانى من ألحان حمزة نمرة وتوزيع كريم عبد الوهاب.

ومن المعروف أن كايروكى فرقة غنائية روك بـدأت بشكل رسمي في 2003 وهي الآن مؤلفة من خمسة أفراد هم أمير عيد (غناء وجيتار)، شريف هواري ( عازف جيتار)، تامر هاشم ( عازف درامز)، آدم الألفي ( عازف باص جيتار)، شريف مصطفى ( عازف أورج) .

حققت أغانيهم نجاحًا كبيرًا حيث إن الشباب المصري استطاع أن يجد نفسه فيها لأنها أقرب إلى واقعهم وتفكيرهم من غيرها من الأغاني، كان لهذا النجاح أثر كبير على المشهد الغنائي المصري لأنهم أبرزوا نوع مختلف من الغناء العربى.

أول ألبوم تم إصداره للفرقة هو ألبوم "مطلوب زعيم" ومن أشهر أغانيه "صوت الحرية" بالاشتراك مع هاني عادل ويوسف رامى مسعد عضو فرقة "وسط البلد"، بالإضافة إلى "افرد جناحك"، و"حلمى أنا".

يذكر أن آخر ألبوم غنائي لفريق كايروكى كان "أبناء البطة السوداء"، والذى حقق نجاحا كبيرا وقت طرحه، وضم 8 أغنيات، منهم "كان لك معايا، هاتلنا بالباقي لبان، يلا نغني، أنا السيجارة"، وتصدرت أغنياته تريند موقع الفيديوهات يوتيوب، وحقق عددا كبيرا من المشاهدات عليه وعلى منصات الموسيقى المختلفة.