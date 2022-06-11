«على وش ولادة كل لحظة».. شيرين عبدالوهاب تعلّق لأول مرة على صور حملها من حسام حبيب

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 05:43 صباحاً - مرة جديدة، تواصلت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب، مع جمهورها عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» لتجيب عن أسئلتها.

وكشفت عن أمور شخصية عدة تتعلق بحياتها الفنّية والعائلية، من بينها حقيقة حملها بعد ظهورها مؤخرًا ببطن منتفخه.

فقد ردت شيرين عبدالوهاب على إحدى المتابعات التي وجهت سؤالًا لها حول ظهورها مؤخرًا ببطن منتفخة، حيث قالت: “أزاي بطنك دي كلها في كواليس يا معـافر وتقولي قولون مستحــيل دي بطن حامل؟”.

شيرين عبد الوهاب عبر ستوري إنستجرام

شيرين عبدالوهاب تثير الجدل ببطن منتفخة:

وكانت قد أثارت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جدلا واسعا، خلال إحيائها حفل زفاف في قصر البارون.

شيرين عبدالوهاب أطلت في الحفل بفستان أسود طويل فضفاف، إلا أنه كشف عن انتفاخ بطنها بشكل كبير، وهو ما دفع عدد كبير من جمهورها يتكــهنون بأنها حامل في طفلها الأول من طــليقها المطرب حسام حبيب قبل انفصــالهما.

شيرين عبدالوهاب تظهر ببطن منتفخة أثناء إحيائها أحد الأعراس بقصر البارون

كما أكد الصحفي خالد شاهين هذا الخبر، على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك” حيث كتب تحت عنوان “خدوا المفاجأة… شيرين حامل”.

وخلال أحد مقاطع الفيديو، ظهر عدد من حضور الحفل وهم يهتفون باسمها، لتر قائلة: “شيرين إيه شيرين إيه.. ماهي معــرفتش تحمي نفسيها”.

شيرين عبدالوهاب تنفي خبر حملها:

وخرجت الفنانة شيرين عبدالوهاب عن صمتها لتنفي أنباء حملها، حيث قالت: “أنا شرحت قبل كده في مداخلة أسباب انتفاخ المعدة عندي فهو له علاقة ببكتيريا والقولون العصبي”.

أول ظهور لشيرين عبدالوهاب بعد أزمتـها الأخيرة مع حسام جبيب:

وكانت قد فاجأت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب جمهورها بنشرها صورة لها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، معلقة “وحـشتوني”.

شيرين عبدالوهاب تألقت في الصورة بفستان أبيض أنيق كشف عن خسارتها للكثير من وزنها الزائد، كما أطلت بشعر طويل، مما دفع عدد كبير من جمهورها للتساؤل عما إذا كانت الصورة التقطت لها حديثا، ام أنها قديمة.

ويعد هذا هو أول ظهور للفنانة المصرية بعد أزمتها الأخيرة مع طليقها الفنان حسام حبيب، حيث تقدمت ببلاغ ضــده اتهـــمته فيه بالتعـــدي عليها وعلى ابنتيها بالســباب والشـــتائم.

شيرين عبدالوهاب تنفي عـودتها لحسام حبيب:

وكانت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب قد كــذّبت الفنان حسام حبيب، والذي أعلن خلال تحقيقات النيابة معه عودتهما لبعضهما بعد أسبوعين فقط من طــلاقهما.

شيرين عبدالوهاب أجابت على أسئلة جمهورها عبر خاصية ستوري، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وردا على سؤال “إنتي حقيقي رجــعتي لحسام؟ ” قالت : “أساس الجواز والطـــلاق الإشـــهار، لو كنت رجعت كنت هقول”.

وهاجمتها متابعة أخرى، بقولها “إنت رجعتي لحسام وحامل ومش عايزة تقولي بتعملي دعاية للألبوم بتاعك وأنا مصـــدومة فيكي”، فردت شيرين قائلة : “يا بسمة ربنا يهـــديكي أنا ليه أعمل كل دا في الســر”.

يُشار إلى أن المطربة المصرية تعيش فترة صعبة في حياتها بعد انفصالها عن الملحن حسام حبيب. وفي آخر فصول الأزمة، ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على حبيب قبل أسبوعين، على خلفية بلاغ تقدمت به ضده بالتعدي عليها وكريمتيها بالسب والشتم.

وكانت شيرين حينها قد طلبت شرطة النجدة بالجيزة للاستغاثة من طليقها بعد دخوله إلى منزلها، فحضر رجال الشرطة إلى فيلا الفنانة التي طلبت منهم أخذ التعهد اللازم على الملحن المعروف.

نورت

نورت