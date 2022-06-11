شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجباري يطرح كليب أغنية "نص الحاجات" أول أغانى ألبومهم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح فريق مسار إجباري كليب أغنيتهم الجديدة "نص الحاجات"، وهى أولى أغاني ألبومهم الجديد المنتظر، بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ ظهور آخر ألبومات الفرقة "الألبوم".

أغنية "نص الحاجات" تعيد التعاون بين الشاعر محمد البحيرى ومسار إجبارى بعد أغنية "حد تايه" التى ظهرت منذ عامين خلال جائحة كورونا.

مكتوب عليك نص الحاجات.. مكتوب عليك نص العمل

مكتوب عليك نص السكات.. نص العياط والهمهمة

مكتوب عليك نص انبساط متبقي من نص اترمى

مكتوب عليك نص السماع.. ملكش حق في كلها

نص امتحان من ملزمة.. نص الحلول هتحلها

مكتوب عليك حبة حاجات.. حبة حاجات من ضمنها

تبص بصة على الفات

كام نص مات

كام نص عاش

كام نص مستنيك مجاش

بصة على الفات

كام نص مات

كام نص عنك مرة حاش

نص اللي كان مغفلك

ياما تهت ياما واتمنيت علامة

ومشيت عكس عكاس

واتعشمت في ناس

عايش في الوشوش، عايز ناس ماجوش

انصاص بحّوش أو بحوش لحالي

بحالي أنا اللي انكفيت وأنا اللي اكتفيت

ورحت ياما وياما جيت

لفيت وبقيت

أنا الحاوي، أنا الغاوي

ده أنا مخاوي أنا الغاوي

في عز النوة أعوم

ياما وقعت ياما

بس برجع تاني اقوم

تبص بصة على الفات

كام نص مات

كام نص عاش

كام نص مستنيك مجاش

بصة عاللي فات

كام نص مات

فتعيد حساب كل الحاجات

تلقى اللي فاتك كملك

بصة على اللي فات.

كام نص مات

كام نص عاش

كام نص مستنيك مجاش

بصة على الفات

كام نص مات

وتعيد حساب كل الحاجات

تلقى اللي فاتك كملك.