شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقديم بمسابقة ممدوح الليثى بمهرجان الإسكندرية 31 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتهى مهرجان الإسكندرية السينمائى فى دورته الـ38 من تلقى طلبات التقديم فى مسابقة ممدوح الليثى للسيناريو يوم 31 من شهر يوليو المقبل، والذى يقام بمدينة الإسكندرية خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويحتفى مهرجان الإسكندرية السينمائي، فى دورته الثامنة والثلاثين التى تقام خلال الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر المقبل، بالفنان الراحل سمير صبرى فى حفل افتتاح المهرجان الذى يقام بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتحمل الدورة اسم الفنان الكبير محمود حميدة.

ومن جانبها كشفت الناقدة ميرفت عمر نائب رئيس المهرجان أن مسابقات المهرجان تتضمن أفلاما من دول البحر المتوسط للقارات الثلاث أوروبا وأسيا وأفريقيا، تتنوع بين الروائي والوثائقي الطويل والقصير تم إنتاجها خلال العام الجاري والعام السابق فقط، إلى جانب مسابقة أفلام الطلبة ومسابقة السيناريو التي تحمل جوائزها اسم السيناريست الراحل ممدوح الليثي الرئيس الأسبق لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

ونوهت نائب الرئيس إلى أن الموقع الإلكتروني الرسمي للمهرجان يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بشروط المشاركة.

أما ما يتعلق بمسابقة السيناريو للأفلام الروائية الطويلة فسيتم استقبال الأعمال فى مقر إدارة المهرجان فى 9 شارع عرابي بوسط البلد عمارة الشماع الدور الثامن، بينما يتضمن موقع المهرجان الإلكتروني كل شروط وإجراءات المشاركة.