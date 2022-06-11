تطورات درامية.. ياسمين الخطيب تعلن محاولتها الانتحار ثم الانفصال عن زوجها بعد 10 أشهر زواج!

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 03:50 صباحاً - فاجأت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإعلانها انفصالها عن زوجها المنتج الغنائي المصري رمضان حسني، بعد زواج 10 أشهر، وذلك بعد ساعات من كشفها عن محاولتها الانتحار من خلال تناول كمية كبيرة من حبوب الأمراض النفسية لمرورها بظروف نفسية سيئة.

في البداية، قالت ياسمين الخطيب من خلال خاصية الستوريز على حسابها على انستغرام: ”بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة للأسف فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها“.

وأضافت ياسمين الخطيب: ”لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة إني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني، أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر، كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة، أتمنى الخلاص“.

وبعد ساعات قليلة، كتبت ياسمين الخطيب عبر منشور جديد: ”تم رسميا الانفصال عن رمضان حسني“ و طلبت من متابعيها الدعاء لها بالقول: ”أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم“.

وكانت ياسمين الخطيب قد احتفلت في أغسطس 2021، بعقد قرانها على المنتج الغنائي رمضان حسني، في حفل بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القاهرة.

وتعد هذه الزيجة الرابعة في حياة ياسمين الخطيب، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم، وأنجبت منه طفلين هما أدهم وجلال، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات، والزيجة الثانية كانت من قاضٍ، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، واستمر زواجهما 3 سنوات.