مايا دياب نُسخة عن كيم كردشيان في أحدث ظهور لها.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها الآن! – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 03:50 صباحاً - أطلّت النجمة مايا دياب في أحدث ظهور لها بإطلالة جريئة تميزت فيها باعتمادها على إحدى إطلالات نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كاردشيان مؤخرًا.

وقد نشرت مايا دياب إطلالتها الجديدة عبر عدة صور على حسابها الشخصي على «إنستجرام»، وَعَلّقت عليها بالقول: «لا يجب أن أبقي صوري الجميلة في مكتبتي لفترة طويلة».

وبينما أبدى كثيرون من جمهور الفَنّانة اللبنانية إعجابهم بتلك الإطلالة الجريئة، انتقد البعض تقليدها للنجمة الأميركية.

أحدث أعمال مايا دياب الغنائية

وكانت مايا دياب قد أطلقت قبل أيام أحدث أعمالها الغنائية كليب «إمي يا إمي»، الذي تَناولت من خلاله مشاكل الولادة المبكرة.

وقالت دياب عن الأغنية: «من أصعب اللحظات اللي بتعيشها الأم هي اللحظة اللي بتعرف إنه بداخلها طفل رح يخلق قبل وقته مع كل مشاكل الولادة المبكرة». وتابعت: «إمي يا إمي أغنية بقدمها لكل أم عم تعاني مع طفل خلق قبل وقته الطبيعي بمشاكل ما بتخلص».

“بعد غنائها في ملهي ليلي للمثليين”.. مايا دياب: “الدين بيعلمنا المحبة”

من ناحية أخرى، أبدت الفنانة مايا دياب تقديرها واحترامها للمثليين، ووجهت لهم رسالة محبة، خاصة بعدما أثار غنائها في أحد الملاهي الليلية للمثليين غضبًا.

وقالت أثناء استضافتها عبر برنامج “لهون وبس”: “الجايز شيء طبيعي اليوم، شيء طبيعي بالحياة، أنا كتبت كتير شي كتير مهم عندي على السوشيال ميديا، هيدا رد لكل الناس، السيت مايند عندها مريضة اللي كتبت، ما راح قول مين هي، لإنه بيتخبوا ورا إصبعوا بيستحوا يقول هن مين، لأن مجتمعهم ما بيخليهم يعترفوا هم مين، حتى بحكي عن الأقلام اللي كتبت لأنه عيب أولا، هيدا الموضوع مين أنا ومين أنت، ومين كل العالم عشان نحكي فيه”.

وتابعت: ” شو هو الموضوع أساسا، إحنا عالم بنعيش كلنا مع بعض، كلنا بنحب بعض، كلنا موجودين بهدي الكرة الأرضية علشان مع بعض، نحن عالم كذابين نتخبى ورا حالنا ورا قصص، نحن مفكرين أن اللي بنعمله مخفي عن الناس، بس كل حدا يعرف مين التاني، أنا ما بقول، أنا بيهمني، أنا يهمني الشخص شو بيعمل في الحياة، كيف بيحبني، كيف بحبه، هيدا هي الحياة، الدين بيعلمنا كيف نتعاطي مع الآخر، كيف نحب الآخر، كيف نتعايش مع بعض بالمحبة اللي الله وهبنا إياها”.

وأضافت: “وحياة بنتي هادا الحكي هادا ما كلام مزلف، هادا كلام نابع من قهري من العالم اللي عندها مشكلة بعقلها، أنا بيشرفني غني لكل الناس، أنا أقل الناس، الموسيقى لكل الناس، نكاية لكل الناس الكذابة، أنا احترم المثليين وأقدرهم”.

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