شكرا لقرائتكم خبر عن داكوتا جونسون تستعد لعمل فيلم مأخوذ من رواية طرحت عام 1817 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الممثلة داكوتا جونسون للعب دور البطولة فى مشروع سينمائى جديد مأخوذ عن رواية Persuasion لجين أوستن، والتى طرحتها فى القرن قبل الماضى، وتحديداً عام 1817، حيث تعيد الرواية من جديد للواجهة من خلال الفيلم التى تلعب داكوتا بطولته.



داكوتا جونسون

وأكد تقرير موقع ديلي ميل أن داكوتا جونسون تعود بهذا العمل إلى الكلاسيكيات بإطلالتات مختلفة، وفى زمن لم تلعب فيه الممثلة الشابة من قبل أى تجارب فنية.

وكشفت عدة تقارير أجنبية أن الممثلة داكوتا جونسون لم تنفى أو تؤكد موافقتها على بطولة فيلم من إنتاج مارفل حول الشخصية الشهيرة "مدام ويب"، وذلك على خلفية عدة تقارير أفادت باقترابها من بطولة الفيلم، إلا أنها مؤخراً رفضت التعليق على الأمر أثناء خروجها من أحد الفنادق في مدينة نيويورك.

وظهرت داكوتا جونسون خلال إطلالة سوداء بالكامل، بدت فيها بكامل أناقتها، في إطلالة رسمية وفقاً لما ذكرته عدة تقارير أجنبية أفادت بأن جونسون تواصل العمل التركيز خلال تلك الفترة على الاستمتاع بوقتها بعيداً عن العمل وضغوطاته.



dakota johnson dakota johnson

وكانت الممثلة الأمريكية داكوتا جونسون شغلت الرأي العام مؤخرا، وذلك عندما أعلنت أن المخرج ألفريد هيتشكوك "أرهب" جدتها الممثلة تيبي هيدرين و"دمر حياتها المهنية"، وذلك بعدما عملت هيدرين مع المخرج في أوائل الستينيات من القرن الماضي في فيلم The Birds and Marnie، وادعت فى مذكراتها التى طرحت عام 2016، أن هيتشكوك اعتدى عليها.