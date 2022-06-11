سيرين عبدالنور تحتفل بعيد ميلاد إبنتها تاليا.. شاهدوا كيف كبرت وأصبحت شابة فاتنة الجمال! – «صورة»

كتب امير فتحي في السبت 11 يونيو 2022 02:47 صباحاً - احتفلت النجمة سيرين عبدالنور بعيد ميلاد ابنتها “تاليا” من خلال نشر صور لها برفقتها عبر حسابها الرسمي موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام“. ونشرت سيرين صور نادرة تنشر لأول مرة وهي تظهر تاليا وهي طفلة

سيرين عبدالنور أشارت في احتفالها بعيد ميلاد ابنتها إلى علاقتها القوية بها حيث أكدت على ارتباطها الكبير بتاليا ووصفتها بأنها “أميرتها وروحها”، فكتبت سيرين عبدالنور تعليقا قالت فيه: “انتي قلبي وروحي وأميرتي الحلوة العمر كله يا عمري انتي”.

سيرين عبدالنور تتلقى التهاني بمناسبة عيد ميلاد ابنتها

سيرين عبدالنور لم تكن هذه الصور الوحيدة التي تنشرها مع ابنتها، بل كانت دائما الفنانة اللبنانية حريصة على تسجيل اللحظات التي جمعتهما وأيضًا أثناء إحتفالها بعيد ميلادها فدائما تنشر سيرين عبدالنور صورة وتهنئة خاصة لتاليا، وتشير دائما إلى أن السنوات تمر بشكل سريع حيث وجهت إليها رسالة بمناسبة عيد ميلادها العام الماضي، كما قدم العديد من النجوم التهنئة للفنانة سيرين عبدالنور في هذه المناسبة وكان من بينهم الفنانة نادين الراسي، وماغي بوغصن، ويارا، ونيشان، وشكران مرتجى، وندى أبو فرحات، ووفاء الكيلاني.

أجمل لحظات سيرين عبدالنور مع ابنتها تاليا

سيرين عبدالنور ظهرت أيضًا في صور مع ابنتها تاليا في أكثر من مناسبة والتي كان من بينها احتفالهما برأس السنة الميلادية ونشرهما لفيديو خطفا به الأنظار بسبب حالة البهجة التي سيطرت عليه نتيجة احتفالهما المميز بهذه المناسبة.

كما نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صورة جديدة لها قبل أيام مع تاليا، وقامت بمشاركة الصورة مع متابعيها عبر خاصية الأستوري على حسابها الرسمي إنستجرام، وظهرت بإطلالة كلاسيكية جذابة.

ظهرت سيرين عبد النور، مرتدية فستان طويل كت بقصة مختلفة من منطقة الأكتاف ومن الأسفل باللون الأصفر اللامع واختارت حذاء ناعم باللون الفضي، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.

وتألقت سيرين بتسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بلمه إلى الوراء بعمله ذيل حصان، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور بوضع الماكياج، واختارت وضع أحمر شفاه باللون الروز الفاتح الناعم، مع الآي لاينر المسحوب، والماسكرا والآي شادو بألوان الخفيفة الناعمة لتبرز جمال عينيها.

سيرين عبدالنور نشرت كذلك صورة مع ابنتها تاليا مؤخرًا رغبت من خلالها في وضع مقارنة بسبب التشابه بينهما وتحديدا بين شخصيتها التي قدمتها في مسلسل “دور العمر” والذي عرض على منصة شاهد 2021، وبين ابنتها التي ظهرت وهي ترتدي الشعر المستعار لشخصية والدتها في المسلسل.

يُذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور “مسلسل دور العمر“، وشارك فى بطولته كلا من عادل كرم ونوال كامل، وسعيد سرحان، فؤاد يمن، وطلال الجردى، ومجموعة كبيرة من النجوم، من تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.

وتدور قصة المسلسل في إطار درامي غامض حول امرأة جميلة ولكنها مضطربة نفسيا تدعي شمس مطر، ومهووسة بشخصية درامية ناجحة تشاهدها علي شاشة التلفزيون لرجل يدعي أمير يؤوديها فارس نحاس، ومن ثم يبدأون معا في رحلة غامضة وصعبة ضد جماعة من المجرمين بهدف الانتقام.

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