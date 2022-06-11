شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من الحملة الدعائية لـ"تسليم أهالى" لدنيا سمير غانم وطرحه بعيد الأضحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت الشركه المنتجة لفيلم "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم والنجم هشام ماجد من كافة الترتيبات النهائية من مونتاج ومكساج وتصحيح ألوان وموسيقى تصويرية وتجهيز الحملة الدعائية للفيلم، استعدادا لطرحه في عيد الأضحي المقبل، على أن يتم عرض الفيلم يوم 6 يوليو قبل عيد الأضحى بـ3 أيام، وسيتم طرح المواد الدعائية الخاصة بالفيلم خلال يومين.

فيلم "تسليم أهالي" بطولة النجمه دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد ومحمد ممدوح ولوسي من تاليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.