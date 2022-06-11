ليلى علوى تحتفل بفوز محمد صلاح بجائزة لاعب العام: أكتر حد بيفرحني

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القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة ليلى علوي بفوز النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي "البريميرليج" موسم 2021/2022، باختيار رابطة لاعبي البريميرليج، وذلك خلال حفل الرابطة الذى أقيم في العاصمة لندن، مساء الخميس الماضي.

ونشرت ليلى صورة لصلاح مع الجائزة، صحبتها بتعليق: "لاعب العام للاعبي PFA، أكتر حد بيفرحني".



ليلى علوى

وتوج النجم المصرى محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي 2021/2022 باختيار رابطة لاعبي البريميرليج، وذلك خلال حفل الرابطة الذى أقيم في العاصمة لندن، مساء الخميس الماضي.

وكانت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز كشفت قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بلقب لاعب العام في البريميرليج وضمت 6 لاعبين منهم 3 من ليفربول ولاعب واحد فقط من كل من: مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد وتوتنهام.

- البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي (30 سنة).

- الإنجليزي هاري كين – توتنهام (28 سنة).

- المصري محمد صلاح – ليفربول (29 سنة).

- السنغالي ساديو ماني – ليفربول (30 سنة).

- البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد (37 سنة).

- الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول (30 سنة).