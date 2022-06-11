شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى فى إطلالة بفستان أسود وبكلمات إيريكا جونج: لم أترك الخوف يسيطر عليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة التونسية هند صبري بإطلالة مميزة ارتدت من خلالها فستان أسود، وذلك قبل أيام قليلة من عرض فيلم "كيرة والجن" التى تشارك ف بطولته مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، المقرر عرضه يوم 30 يونيو الجاري.

ونشرت هند، الصورة عبر حسابها على إنستجرام، مصحوبة بكلمات مقتبسة من الروائية الأمريكية إيريكا جونج، قائلة: "لم أتوقف عن الخوف لكني لم أترك الخوف يسيطر عليّ، لقد قبلت الخوف كجزء من الحياة على وجه التحديد الخوف من التغيير والخوف من المجهول، ولدي مضى قدما على الرغم من قصف في قلبي الذي يقول.. العودة".



هند صبري

وسبق وكشفت النجمة هند صبري عن مقطع فيديو تشويقي لفيلم "كيرة والجن"، المقرر طرحه في 30 يونيو الجاري بدوري العرض السينمائي، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، اللقطات الاولي من العمل المنتظر، وكتبت: "مَثِّل إنك مش خايف، لحد ما تصدق، وعدوك يصدق، الإعلان التشويقي لفيلم كيرة والجن، 30 يونيو في جميع دور العرض في مصر والوطن العربي، أحداث الفيلم مستوحاة من قصص حقيقية".

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذى كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 19، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزى إبان ثورة 1919، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الانجليزى وقت ثورة 1919 حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكتشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم وأرضهم.