شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر فستان مادونا أثناء حضور حفل زفاف بريتنى سبيرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المغنية مادونا على حضور حفل زفاف النجمة بريتنى سبيرز مؤخراً، نظراً لحجم الصداقة الموجودة بين الثنائى، والتي تعود لسنوات عديدة منذ ظهور سبيرز على الساحة، كما لم تنقطع أواصر علاقتهما في أزمات بريتنى سبيرز العديدة بسبب الوصاية عليها المفروضة من والدتها والتي تخلصت منها مؤخراً.

مادونا وأثناء حضورها ارتدت فستانا اهتمت المواقع العالمية وتحديداً موقع ديلى ميل بإبرازه، والتطرق إلى سعره، خلال التقرير مؤكدين أنه يقترب من 800 جنيه إسترليني، ويمتاز الفستان بألوانه الربيعية المميزة.



مادونا

وتزوجت بريتنى سبيرز من حبيبها الممثل سام أصغري، في حفل مصغّر بحضور قائمة ضيوف قصيرة، وفي غياب والدتها ووالدها وشقيقتها، حيث كشف مصدر مقرب من المغنية لموقع TMZ، أنها منعت عائلتها من حضور الحفل، باستثناء شقيقها برايان الذي تلقى دعوة الحضور، ويتوقع أن يمسك بيدها لتقديمها لزوجها في مراسم الزفاف.

كما حرص عدد من المشاهير على التواجد برفقة بريتنى سبيرز في حفل زفافها، والتوافد على مكان إقامة الحفل، مثلما كشفت العديد من المواقع الأجنبية، التى نشرت صوراً لهؤلاء المشاهير، ممن حرصت بريتنى على دعوتهم للتواجد بجانبها في هذا اليوم، ومن أوائل الحضور باريس هيلتون، بالإضافة إلى أيقونة الموضة فيرزاتشى.