شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي من داخل المسجد النبوي: كل القلوب إلى الحبيب تميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم محمد هنيدي عن صورة جديدة له من داخل المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة بالأراضي المقدسة، وذلك خلال تواجده بالسعودية على هامش عرض مسرحيته "سلام مربع"، ضمن فعاليات موسم جدة.

ونشر هنيدي الصورة عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق كلمات من أنشودة مدح النبي، قائلا: "‏كل القلوب إلى الحبيب تميل.. ومعي بذلك سائق ودليل، أما الدليل إذا ذكرت محمدا.. صارت قلوب العاشقين تميل، صلوا على الحبيب".



هنيدي

ويتواجد النجم محمد هنيدى تلك الأيام فى المملكة العربية السعودية من أجل تقديم عرضه المسرحى "سلام مربع" فى موسم جدة، وهي مسرحية ذات طابع كوميدى، تدور فكرتها حول قصة المغنى "سيّد" وصراعه مع المجتمع فى سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته، فالمسرحية تعكس واقعًا اجتماعيًا.

مسرحية "سلام مربع" بطولة محمد هنيدى، أيتن عامر، محمد ثروت، هبة عبد العزيز، محمد محمود، ايمان السيد، ريهام الشنوانى، مريم السكرى وتأليف وإخراج خالد جلال، وتدور فكرة المسرحية فى إطار كوميدى حول قصة المغنى "سيّد" وصراعه مع المجتمع فى سبيل الحصول على الشهرة لكسب الأموال والزواج من حبيبته.



محمد هنيدي